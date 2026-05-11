TRAJE POTRAGA

Crnogorac u kombi smrti nagurao 30 migranata

Slavonski Brod: Rijeka Sava na ruti je migrantima koji iz BiH pokušavaju ilegalno prijeći državnu granicu
Ivica Galovic/ PIXSELL
Autor
Snježana Bičak
11.05.2026.
u 19:11

O predmetima oduzetima Pavleku 'sigurno imaju spoznajna, a nakon nekog vremena imat će i dokazna saznanja', poručio je Turudić

Crnogorac star 22 godine vozio je kamion smrti u kojem su preminula najmanje četvorica migranata, u noći na nedjelju, 3. svibnja pronađena na livadi u Donjem Prilišću kod Netretića u Karlovačkoj županiji. Identitet krijumčara za kojim traga objavilo je Ministarstvo unutarnjih poslova koje je ubrzo nakon spornog događaja imalo saznanja o kome je riječ i odmah su objavili da nije riječ o hrvatskom državljaninu.

– Policijska uprava karlovačka podnijela je kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu protiv 22-godišnjeg državljanina Crne Gore zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protuzakonitog prelaska Schengena te teško kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. Dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem PU karlovačke i Policijske postaje Duga Resa u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Karlovcu utvrđena je osnovana sumnja da je 22-godišnjak u večernjim satima 3. svibnja, na točno neutvrđenom mjestu na području Ličko-senjske županije, iz koristoljublja u kombi vozilo austrijskih nacionalnih oznaka ukrcao više stranih državljana s ciljem da ih preveze preko teritorija Republike Hrvatske, nakon čega ih je u nehumanim uvjetima prevezao do mjesta Donje Prilišće na području općine Netretić, a na putu su četiri strana državljana u vozilu preminula.

Pronađeni su u mjestu Donje Prilišće gdje ih je, zajedno s ostalim preživjelim stranim državljanima, iskrcao iz vozila i udaljio se u nepoznatom smjeru. Točan uzrok smrti preminulih osoba bit će poznat nakon vještačenja. Budući da je osumnjičeni nedostupan nadležnim državnim tijelima Republike Hrvatske, za njim je raspisana potraga – navode iz PU karlovačke. Dodaju i da je jedan od dvojice stranih državljana također zatečenih u D. Prilišću, koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja bili zbrinuti u karlovačkoj bolnici, u međuvremenu otpušten iz bolnice te je, kao i 13 zatečenih neozlijeđenih stranih državljana, policijskim službenicima izrazio namjeru podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

– Prema odredbama istog Zakona će se postupati i prema drugom hospitaliziranom stranom državljaninu nakon otpuštanju iz zdravstvene ustanove. Kriminalistička istraga se nastavlja – dodaju iz policije. Inače, 22-godišnji je Crnogorac, sumnja policija, u kombi vozilu koje nije namijenjeno prijevozu putnika, natiskao je čak 30-ak putnika pa bi uzrok smrti četvorice migranata moglo biti gušenje. Ozlijeđeni migranti bili su i izgladnjeli i natučeni.
Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
19:31 11.05.2026.

Nisu migranti, nego ilegalci koje treba deportirati nas najbliži granični prijelaz. Krijumčaru maksimalan zatvor. Drugi će tako dobro promisliti. A ovako, samo se pitam tko je u našoj vlasti pri zdravoj pameti...

