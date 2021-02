Markotić: Niti jednom novinaru nisam omogućila cijepljenje, čula sam da se hvali nekome

Stožer civilne zaštite RH održava konferenciju za medije o trenutačnoj situaciji s koronavirusom. Od danas su, naime, na snazi nove mjere koje će trajati do 28. veljače. Kafići mogu prodavati pića i napitke "za van" no brojni ugostitelji danas ipak nisu otvorili svoja vrata. Otvorene su i teretane, fitnes centri te škole stranih jezika, dječje igraonice i radionice, automat klubovi, kasina i kladionice.

U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 68 novih slučajeva, a preminula je 21 osoba. Ukupno je preminulo 5339 osoba.

Prosječna dob preminulih je 77,6 godina, najmlađa osoba bila je 53 godine.

Cijepljeno je 67.825 osoba, cijepljenje je završeno za 52.788 osoba koje su primile dvije doze cjepiva.

– Imamo manje zaraženih nego u proteklom tjednu, još uvijek imamo blagi pad incidencije – rekao je epidemiolog Bernard Kaić. Osvrnuo se i na plan cijepljenja.

– Jasno je tko se treba cijepiti u prvoj, drugoj i trećoj fazi. Vidio sam da se često ona tablica u medijima prikazuje. Bojim se da je pogrešno da se tumači tablica da je to rang lista prioriteta. Rang lista su ljudi koji imaju povećani rizik od komplikacija. To je nešto što trebaju liječnici svoje stručno znanje upotrijebiti da bi mogli reći tko ima prioritet. Ne treba se slijepo držati te tablice. Ako žele članovi KOHOM-a imati točno popisan redoslijed u detalje kako cijepiti, ovo je prilika da stručne smjernice za obiteljsku medicinu naprave – kazao je. Osvrnuo se i na popis cijepljenih osoba.

– To imam pravo govoriti jer sam 20 godina vodio odjel za cijepljenje. Popis osoba koje su cijepljenje je medicinska tajna, to mediji nikad neće dobiti. Povlače se onda i pitanja koje bolesti ima ta osoba, to su podaci koji su tajni za medije i javnost. Tajnost moramo omogućiti ako želimo da sustav funkcionira i ako želimo da ljudi imaju povjerenje u sustav – rekao je.

Ministar Vili Beroš istaknuo je kako je AstraZenecino cjepivo učinkovito i kod osoba starijih od 65 godina. Kazao je kako bi krajem tjedna trebala zaživjeti aplikacija za evidenciju zainteresiranih građana za cijepljenje i za naručivanje.

– Ona će omogućiti građanima da se naručuju i predbilježe za cijepljenje i dobit će povratnu informaciju. Moći će se prijaviti i putem svojih obiteljskih liječnika,m ali i preko sustava e-građani te će se uspostaviti i određene telefonske linije – rekao je Beroš.

Ministar Davor Božinović ponovio je kako je danas stupila na snagu mjera o dodatnim popuštanjem mjera.

– Uvijek je delikatnije popuštati mjere nego donositi mjere koje su stroge. Hrvatska među članicama EU ima najmanje stroge mjere. I ove koje imamo u određenom dijelu djelatnosti i stanovništva izazivaju nezadovoljstvo što s jedne strane možemo razumjeti, no s druge strane nastavit ćemo pratiti stanje s epidemijom i reakcije. Naravno da je najvažnije zdravlje, ali i ekonomska, socijalna i psihološka slika. Ova pandemija je ostavila traga na sve te četiri slike. Što se tiče učinkovitosti mjera, o tome možemo uvijek razgovarati, no i ta učinkovitost mjera ovisi o tome koliko se one dosljedno provode. Izvlačenje pojedinačnih slučajeva nije najbolji način kako steći ukupan uvid.

Božinović se osvrnuo i zašto su otvorene kladionice i casina.

– Tu epidemiološki rizik nije velik pogotovo kad im se zabrani ugostiteljska djelatnost. Njihovim zatvaranjem ministarstvo financija ostaje bez nesrazmjernog djela koji se podmiruje za fiksne troškove. Zbog toga smo tamo odlučili uspostaviti vrlo striktan epidemiološki okvir. Epidemiološki rizik nije velik, ali je financijski takva naša odluka opravdana. Županijski epidemiolozi misle isto, no problem je reakcija javnosti. Zato postoje stožeri koji bi trebali tumačiti te odluke javnosti – rekao je Božinović.

Ministar Beroš rekao je kako je zatražio očitovanje od svih zdravstvenih ustanova o procesu cijepljenja te da je osnovano povjerenstvo za praćenje cijepljenja.

– U slučaju postojanja određenih odstupanja uputit će zdravstvenu inspekciju u institucije. Ako bude bilo elemenata stručnog propusta prijedlog će biti upućen stručnim komorama ili institucijama. Postupak je pokrenut. Vjerujem da ću danas dobiti izvještaj većine zdravstvenih ustanova i s digitalnih platformi – rekao je Beroš.

Alemka Markotić kazala je kako je kod dvije osobe, stranim državljanima, potvrđena varijanta britanskog soja.

– Radi se o bračnom paru, oboje su sada na jedinici intenzivnog liječenja – rekla je Markotić.

– Ako ima elemenata kaznenog djela, moguće je da se postupak uputi nadležnom Državnom odvjetništvu. Moje mišljenje kao medicinara je tu irelevantno jer ne mogu sagledati sve elemente kaznenog postupanja ili nepostupanja – kazao je Beroš.

Markotić je ponovila kako smatra da je struka sve rekla što se tiče njezine majke, ali da ona nije rekla da je nekome od novinara omogućila cijepljenje preko reda.

– Ja znam puno ljudi i jedno od novinara se okolo hvalilo nekome koga ja znam da se cijepio ili cijepila preko reda i to je to. Moja intencija je bila samo da se unaprijed ne osuđuje, ne znam je li ta osoba imala indikacije da se cijepi. Niti jednom novinaru ja nisam omogućila nikakvo cijepljenje – rekla je Markotić.

Kaić je kazao kako smatra da kao medicinar ima što reći.

– Ne mogu taj plan tumačiti niti novinari niti pravnici. Po nama su prioriteti za cijepljenje osobe koje imaju povećani rizik od smrti i bolesti. Ja govorim kao liječnik koji ako ima mogućnost pomoći, to je dužan napraviti. Oni koji su zaslužili cijepiti se su stariji ljudi i kronični bolesnici. Preko reda je cijepiti mlade i zdrave jer imaju veze ili misle da su važniji od ostalih – rekao je Kaić.

Božinović je govorio i o mogućem daljnjem popuštanju mjera.

– Cilj je da se ide s daljnjim popuštanjima, ali to ne moramo naglašavati. Idemo vidjeti što i kada, ne može sve odjednom. Idemo prema ožujku. Nadamo se da će se nastaviti pad, da će vrijeme biti bolje, a onda možemo razmišljati o nekim novim popuštanjima, tu nema puno toga. Znate to i sami, nismo zatvoreni, otvoreniji smo nego bilo koja članica Europske unije. Pratimo, ne želimo da nam išta promakne kontroli. Zatvorili smo Južni Tirol kad ga je zatvorila austrijska vlada. Ako nam stvari budu išle na ruku, ići ćemo za tim da se možda vratimo na terase ugostiteljskih objekata. Ali dajmo, pustimo da se nastavimo ovako disciplinirano ponašati – rekao je Božinović.

Markotić je ponovno komentirala slučaj svoje majke.

– Ne znam zašto se ima potrebnu staru ženu povlačiti po medijima koja je apsolutno imala indikacije za cijepljenje – rekla je.

Markotić je još jednom ponovila kako ima informaciju o tome da se jedan od novinara cijepio preko reda.

– Meni je žao ako su se pošteni novinari i dobri ljudi našli uvrijeđeni i povrijeđeni, međutim to je bila informacija, ta osoba se osoba nažalost okolo hvalila na puno mjesta. Nekog je iritiralo to što se prema meni na taj način odnosilo, ja sam dobila tu informaciju, nisam odala niti ću odati identitet te osobe tim više što ta osoba možda nije ni svjesna ako ima zdravstvene razloge da se cijepi da se mogla cijepiti regularnim putem – kazala je Markotić.