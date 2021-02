VIDEO Kafići u Zagrebu otvorili vrata: Promet nije nešto. Bez otvorenih terasa potpuno smo nekonkurentni

Danas su na snagu stupile blaže mjere koje će trajati do 28. veljače. Kafići mogu prodavati pića i napitke "za van" no brojni ugostitelji danas ipak nisu otvorili svoja vrata. Otvorene su i teretane, centri za fitness te škole stranih jezika, dječje igraonice i radionice, automat-klubovi, kasina i kladionice.

Večernjakova reporterka Mia Mitrović provjerila je situaciju u centru Zagreba. Unatoč blagom popuštanju mjera, kafiće su u zagrebačkom centru otvorili tek rijetki. U Bogovićevoj, žili kucavici zagrebačke špice, radio je u ponedjeljak prije podne tako samo jedan kafić. Drugi su malo kasnije otvorili vrata.

– Vi ste nam prvi gosti – smije se konobarica Tina koja ne skriva uzbuđenje zbog prvog radnog dana. Jedva čeka, dodaje, da se otvore terase pa da krene ozbiljniji posao. – Pozdravljam popuštanje mjera, radno.mjesto mi je nedostajalo, no pravu navalu očekujemo nakon otvaranja terasa – kazala je.

Oko 11 sati u Bogovićevoj se otvorio još kafić Bulldog i slastičarnica Millenium, a na Cvjetnom smo trgu zatekli veći broj Zagrepčana kako se usprkos hladnoći sunčaju s kavom u rukama. Ugostitelji koji su otvorili kažu da za sada promet nije velik, no brojni Zagrepčani ipak su uzeli kavu u svojim omiljenim kafićima.



– Da, jedva smo dočekali ovu kavu, bolja je od one iz automata – rekle su dvije djevojke. Otvorila se i Kavanica gdje susrećemo dvije gospođe, inače redovne mušterije, koje su jedva dočekale zajedničko druženje uz crni napitak pa makar i po ovakvoj hladnoći.



– Vrlo su ljubazni, fina im je kava, paše nam prije placa – vele one. I u Preradovićevoj su otvorena bila tek tri kafića, Golf, Pif i Zero.



– Malo nas buni to, muzika nam ne smije svirati. Već je došla policija, rekli su da je zabranjeno. Možemo sve prodavati. Stalni, prolazni gosti koji rade dolaze, klasika. Grozno je bilo, sad idemo od minusa, to vam je tako – kazali su u kafiću Zero u Preradovićevoj. A po piće s nogu u Golf putnike-namjernike pak mami tabla s natpisom 'Coffe to go i ostala cuga za van jer smo bili DOBRI'. Nažalost, bez većeg odaziva.



-Svi vole kavu u Golfu pa smo otvorili reda radi, bez većih očekivanja. Promet nije nešto, ali popravit će se kada nam dozvole rad na terasama- smatra konobar Boris Čuček. Pred Pifom pak susrećemo trenera i nogometaša Roberta Prosinečkog. - Jel' vam falila kava? - pitamo ga. -Ma kakva kava, kavu pijem doma- odgovara on smijući se.



U susjednom Alcatrazu pak nisu otvorili jer im se ne isplati, kaže njegov vlasnik Ivan Milinković.



- Ova mjera je samo kozmetička. Par frendova je otvorilo i shvatilo da uz ovakve temperature, bez grijanja baš i nemaju prometa. Bez otvorenih terasa potpuno smo nekonkurentni i u nepovoljnoj situaciji u odnosu na kioske i pekare koji osim pića u ponudi imaju i druge stvari. A i jeftiniji su u odnosu na nas jer mi, uz piće prodajemo i uslugu te dobar štimung koji je u ovim uvjetima nemoguće ostvariti - objašnjava razlog zbog kojega će Alcatraz još neko vrijeme biti zatvoren te dodaje da je blago popuštanje mjera ugostiteljima donijelo moralnu satisfakciju, no u ekonomskom smislu i dalje su na nuli.

Slična je situacija i u ostalim gradovima u Hrvatskoj poput Splita, Šibenika, Rijeke.

Podsjetimo, što se tiče kafića, izrađen je poseban epidemiološki okvir u kojem su navedene mjere kojih se vlasnici moraju pridržavati. Tako osobe koje preuzimaju hranu i napitke ne smiju se zadržavati na terasama kafića ili ispred njih. Nije dopušten ni ulazak u kafiće, a osobe koje "s nogu" čekaju isporuku moraju održavati razmak od dva metra te se koristiti maskom, a na objekte treba staviti obavijesti o epidemiološkim mjerama. Ne smije se puštati ni glazba.