Saša Pozder zbog operacije u Beogradu odgodio odlazak u zatvor u travnju. No sada je operiran pa se u Remetinec mora javiti 23. Lipnja

Iako je priznao sve za što ga USKOK tereti, i na temelju tog priznanja je lani u rujnu osuđen na dvije godine i devet mjeseci zatvora, srbijanskom poduzetniku Saši Pozderu baš se ne ide u zatvor. Zaključak je to koji se nameće nakon što se 23. travnja 2026., opet nije javio na izdržavanje kazne, a preostale su mu dvije godine, jer je nakon izbijana afere Mikroskopi u studenom 2024. u istražnom zatvoru bio devet mjeseci. No umjesto da se 23. travnja 2026. pojavi na vratima Remetinca, jer je tako odredio Županijski sud u Šibeniku, Pozder je ponovo tražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne. Molbu je podnio preko svog opunomoćenika Gordana Pregelja zbog odlaska na operativni zahvat u Beogradu. Kada mu je molba za odgodom odlaska na izdržavanje kazne zatvora 29. siječnja 2026. prihvaćena, tada je bilo rečeno da na operativni zahvat mora ići 10. veljače 2026. Odlazak u zatvor mu je tada bio odgođen do 23. travnja 2026., no kako kažu na Županijskom sudu u Šibeniku, Pozder je 17. travnja podnio novu molbu za odgodom.

- U molbi je navedeno da se operacija zakazana za 10. veljače 2026. nije obavila (zbog osuđenikova zdravstvenog stanja) te da bi trebala biti obavljena 20. travnja 2026. Ta je molba nadopunja 22. travnja 2026., a sud je obaviješten da je operativni zahvat nad osuđenikom obavljen 20. travnja 2026. u KBC Zvezdara, Klinici za kirurgiju "Nikola Spasić“ u Beogradu. Navedeno je i da je nužan postoperativni oporavak osuđenika, a nakon što se Zatvorska bolnica u Zagrebu očitovala o mogućnosti liječenja osuđenika u zatvorskom sustavu, sutkinja izvršenja je 4. svibnja 2026. prihvatila molbu za odgodom za daljnja dva mjeseca, pa se osuđenik Saša Pozder 23. lipnja 2026. dužan javiti na izdržavanje kazne zatvora - kažu na Županijskom sudu u Šibeniku.

Inače, Pozder se na izdržavanje kazne prvi puta trebao javiti 23. prosinca 2025., no on je u dva navrata zbog zdravstvenih razloga tražio odgodu. Sud mu je dva puta zahtjeve odbio, no treći put mu je molba prihvaćena jer je tvrdio da u veljači 2026. treba na operaciju u Beogradu. Operacija je sada obavljena, no vidjet ćemo hoće li se 23. lipnja Pozder pojaviti na vratima Remetinca.

Sredinom lipnja na vratima Remetinca se treba pojaviti i Hrvoje Petrač, koji je odlazak na izdržavanje svoje kazne, na koju je osuđen kad i Pozder, također nakon što je priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om, do sada odgodio četiri puta. Zadnji put u travnju ove godine, također zbog zdravstvenih razloga. On se na izdržavanje kazne prvi put trebao javiti 22. prosinca 2025., no tada je prvi put tražio odgodu, koja mu je odobrena do 2. veljače 2026., kada je zatražio i dobio novu odgodu do 31. ožujka 2026. Nakon toga je ponovo tražio odgodu, a po zadnjem rješenju suda na vratima Remetinca se treba pojaviti 15. lipnja.

Što se tiče Vilija Beroša te Tome Pavića i liječnika Gorana Roića i Krešimira Rotima, koji su također optuženi u ovoj aferi, oni se nisu odlučili za priznanje krivnje, a optužnica nije postala pravomoćna jer je Beroševa obrana tražila da se iz spisa kao nezakoniti dokazi izdvoji sadržaj mobitela Nikole Petrača u kojem je nađena WhatsApp grupa Petrač&Pozder koju je tijekom istrage protiv Tomislava Tolušića, još jednog bivšeg ministra Andreja Plenkovića koji se našao u pravnim problemima, našao Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Korisnici te grupe su u svojim međusobnim razgovorima Beroša zvali Mali te su komunicirali o tome kako su hrvatskim bolnicama, uz Beroševu pomoć, po prenapuhanim cijenama prodavali medicinsku opremu. Optužno vijeće im je zahtjev odbilo, pa sada o tim žalbama odlučuje Visoki kazneni sud (VKS). U međuvremenu, Beroš se vratio u KBC Sestara milosrdnica, gdje radi kao liječnik, iako je po optužnici, tu bolnicu svojim postupcima, financijski oštetio.