Popularni zagrebački kafić povukao radikalan potez: Maloljetnicima nakon 20 sati više nema ulaza

Zagrebački Drito Bar objavio je kako uvodi novo pravilo prema kojem maloljetnim osobama više neće biti dopušten boravak u objektu nakon 20 sati. Kako su pojasnili u objavi na društvenim mrežama, odluka je donesena nakon niza neugodnih situacija koje su se dogodile tijekom posljednjih nekoliko mjeseci, a u kojima su sudjelovali maloljetni posjetitelji.

Među problemima s kojima su se susretali navode unošenje vlastitog alkoholnog pića u lokal, konzumaciju alkohola koju su maloljetnicima omogućavale punoljetne osobe kupnjom pića na šanku, neprimjereno ponašanje te slučajeve odlaska bez podmirivanja računa. 'Zbog nekoliko neugodnih situacija u proteklih nekoliko mjeseci odlučili smo se na jako nezahvalnu, ali prijeko potrebnu mjeru', poručili su iz Drito Bara.

Prema novim pravilima, koja stupaju na snagu odmah, maloljetnicima neće biti dopušten boravak u lokalu nakon 20 sati, bez obzira na to je li riječ o vikendu ili konzumiraju isključivo bezalkoholna pića. Time će, kako ističu iz bara, prostor nakon 20 sati biti rezerviran isključivo za punoljetne osobe. Iz Drito Bara također su podsjetili da njihov prostor 'Drito ispod' i dalje ostaje namijenjen osobama starijima od 19 godina.