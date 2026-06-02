Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DAN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

FOTO Anušić u Osijeku: 'Slavonija je promijenila smjer, a ovo će biti najveći projekt na istoku Hrvatske'

Foto: MORH
1/23
VL
Autor
Večernji.hr
02.06.2026.
u 15:07

Govoreći o razvoju regije, ministar je naglasio kako je prije jedanaest godina percepcija istoka Hrvatske bila znatno drukčija, no da su promjene razvojnih politika i strategija donijele vidljive rezultate

Povodom Dana Osječko-baranjske županije u Osijeku je održana svečana sjednica Županijske skupštine na kojoj su sudjelovali predsjednik Vlade Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te brojni uzvanici i dužnosnici.

Tom je prilikom ministar Anušić svim stanovnicima čestitao Dan Osječko-baranjske županije te istaknuo kako je danas istok Hrvatske prostor razvoja, investicija i novih prilika. 'Danas je Osječko-baranjska županija, kao i cijela Slavonija, Baranja i Srijem, mjesto kojem se ljudi vraćaju, koje se razvija, zapošljava i predvodnik je velikih projekata' poručio je Anušić', kako navode iz MORH-a.

Govoreći o razvoju regije, ministar je naglasio kako je prije jedanaest godina percepcija istoka Hrvatske bila znatno drukčija, no da su promjene razvojnih politika i strategija donijele vidljive rezultate. Posebno je izdvojio projekt izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra u Osijeku, koji je nazvao najvećim projektom u povijesti istočne Hrvatske. 'To nije projekt samo Osječko-baranjske županije, već cijelog prostora istočno od Zagreba do državnih granica. Riječ je o povijesnom projektu koji će obilježiti budućnost Slavonije', istaknuo je Anušić.

Ministar se osvrnuo i na modernizaciju Hrvatske vojske te najavio povratak vojske u Baranju kroz izgradnju nove vojarne u Belom Manastiru. Kako je rekao, dolazak između 500 i 700 pripadnika Hrvatske vojske donijet će dodatni gospodarski i sigurnosni poticaj tom području. 'Vraćanje vojnika u Baranju gospodarski i sigurnosno osnažit će ovaj kraj', poručio je Anušić, zahvalivši pritom Vladi Republike Hrvatske i premijeru Andreju Plenkoviću na podršci, kao i županici Nataši Tramišak na njezinu radu.

Na svečanoj sjednici uručene su i nagrade Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i institucijama za njihov doprinos razvoju zajednice. Uz sudjelovanje na obilježavanju Dana županije, ministar Anušić nazočio je i svečanom završetku projekta zgrade Centra za pružanje usluga u zajednici - Centra za starije osobe Našice, dok će kao izaslanik predsjednika Vlade prisustvovati predstavljanju projekta nove koncertne dvorane u Čepinu, javljaju iz Ministarstva obrane.
Ključne riječi
Ivan Anušić osječko baranjska Osijek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!