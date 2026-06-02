FOTO Anušić u Osijeku: 'Slavonija je promijenila smjer, a ovo će biti najveći projekt na istoku Hrvatske'

Povodom Dana Osječko-baranjske županije u Osijeku je održana svečana sjednica Županijske skupštine na kojoj su sudjelovali predsjednik Vlade Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te brojni uzvanici i dužnosnici.

Tom je prilikom ministar Anušić svim stanovnicima čestitao Dan Osječko-baranjske županije te istaknuo kako je danas istok Hrvatske prostor razvoja, investicija i novih prilika. 'Danas je Osječko-baranjska županija, kao i cijela Slavonija, Baranja i Srijem, mjesto kojem se ljudi vraćaju, koje se razvija, zapošljava i predvodnik je velikih projekata' poručio je Anušić', kako navode iz MORH-a.

Govoreći o razvoju regije, ministar je naglasio kako je prije jedanaest godina percepcija istoka Hrvatske bila znatno drukčija, no da su promjene razvojnih politika i strategija donijele vidljive rezultate. Posebno je izdvojio projekt izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra u Osijeku, koji je nazvao najvećim projektom u povijesti istočne Hrvatske. 'To nije projekt samo Osječko-baranjske županije, već cijelog prostora istočno od Zagreba do državnih granica. Riječ je o povijesnom projektu koji će obilježiti budućnost Slavonije', istaknuo je Anušić.

Ministar se osvrnuo i na modernizaciju Hrvatske vojske te najavio povratak vojske u Baranju kroz izgradnju nove vojarne u Belom Manastiru. Kako je rekao, dolazak između 500 i 700 pripadnika Hrvatske vojske donijet će dodatni gospodarski i sigurnosni poticaj tom području. 'Vraćanje vojnika u Baranju gospodarski i sigurnosno osnažit će ovaj kraj', poručio je Anušić, zahvalivši pritom Vladi Republike Hrvatske i premijeru Andreju Plenkoviću na podršci, kao i županici Nataši Tramišak na njezinu radu.

Na svečanoj sjednici uručene su i nagrade Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i institucijama za njihov doprinos razvoju zajednice. Uz sudjelovanje na obilježavanju Dana županije, ministar Anušić nazočio je i svečanom završetku projekta zgrade Centra za pružanje usluga u zajednici - Centra za starije osobe Našice, dok će kao izaslanik predsjednika Vlade prisustvovati predstavljanju projekta nove koncertne dvorane u Čepinu, javljaju iz Ministarstva obrane.