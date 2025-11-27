Grmoja: 'To nije incident, to je raspad režima'

Uhićenje Mikulića i smjene komentirao je i sef Mosta Nikola Grmoja. - Vlada je u panici jer su na današnjem zatvorenom dijelu sjednice smijenjene sve ključne figure u najvažnijim državnim poduzećima, od HŽ Infrastrukture do Hrvatske Pošte, gdje je pao i Jandrokovićev čovjek od povjerenja Čulo. Smijenjen je i državni inspektor Andrija Mikulić, za kojeg je izdan nalog za uhićenje. To su HDZ-ovi teškaši prve kategorije. I zato ovo više nije pukotina, ovo je politički potres u samom vrhu državne vlasti.

Uhićenja su očito pokušaj ograničavanja štete, ali taj manevar neće spriječiti istinu o sustavu koji je godinama građen na pogodovanju, korupciji i trgovini utjecajem i koji se sada se pred očima građana ruši sam od sebe- kazao je. Plenkoviću je već otišao dvoznamenkast broj ministara zbog afera i kriminala, a sada padaju, dodao je Grmoja, i ljudi koji su upravljali državnim kompanijama i institucijama.

- To nije incident, to je raspad režima. Ovo može biti početak pada Vlade, ako hrvatski narod kaže dosta. Jer država se ne može graditi na korupciji i političkom uhljebništvu. Ne može se voditi zemlja u kojoj ministri i direktori javnih tvrtki padaju kao domine, a institucije služe privatnim interesima umjesto građanima- poručio je Grmoja.