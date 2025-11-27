Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
BREAKING
Uhićen Andrija Mikulić
Poznato zbog čega je uhićen glavni državni inspektor
Vlada smijenila Mikulića, evo tko je još smijenjen na zatvorenoj sjednici Vlade
Smjena u državnim firmama iznenadila i mnoge HDZ-ovce: 'To je sve kadar jednog ministra'
Poslušaj
Prijavi grešku
'POČETAK PADA

Grmoja: 'To nije incident, to je raspad režima'

Zagreb: Nikola Grmoja i Ante Kujundžić o aktualnim temama
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Petra Maretić Žonja
27.11.2025.
u 18:31

Plenkoviću je već otišao dvoznamenkast broj ministara zbog afera i kriminala, a sada padaju, dodao je Grmoja, i ljudi koji su upravljali državnim kompanijama i institucijama

 Uhićenje Mikulića i smjene komentirao je i sef Mosta Nikola Grmoja. - Vlada je u panici jer su na današnjem zatvorenom dijelu sjednice smijenjene sve ključne figure u najvažnijim državnim poduzećima, od HŽ Infrastrukture do Hrvatske Pošte, gdje je pao i Jandrokovićev čovjek od povjerenja Čulo. Smijenjen je i državni inspektor Andrija Mikulić, za kojeg je izdan nalog za uhićenje. To su HDZ-ovi teškaši prve kategorije. I zato ovo više nije pukotina, ovo je politički potres u samom vrhu državne vlasti.

Uhićenja su očito pokušaj ograničavanja štete, ali taj manevar neće spriječiti istinu o sustavu koji je godinama građen na pogodovanju, korupciji i trgovini utjecajem i koji se sada se pred očima građana ruši sam od sebe- kazao je. Plenkoviću je već otišao dvoznamenkast broj ministara zbog afera i kriminala, a sada padaju, dodao je Grmoja, i ljudi koji su upravljali državnim kompanijama i institucijama. 

- To nije incident, to je raspad režima. Ovo može biti početak pada Vlade, ako hrvatski narod kaže dosta. Jer država se ne može graditi na korupciji i političkom uhljebništvu. Ne može se voditi zemlja u kojoj ministri i direktori javnih tvrtki padaju kao domine, a institucije služe privatnim interesima umjesto građanima- poručio je Grmoja.

Ključne riječi
USKOK Andrej Plenković Andrija Mikulić Nikola Grmoja

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Aristarh
Aristarh
18:57 27.11.2025.

Ko ih "hapsi" nego Turudić. Neka nama Plenkovića. Ako iko zna politiku HDZa znam je ja od 1990. A sve političke stranke su iste. Život od politike je laktašenje i korupcija . Svi političari su istog kova.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja