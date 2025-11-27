Naši Portali
RAZRIJEŠEN I MIKULIĆ

Iz Vlade se oglasili i pojasnili brojne smjene: 'To je prvenstveno zbog novog zakona'

Zagreb: Sjednica Vlade u NSK
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/3
Autori: Vecernji.hr , Iva Boban Valečić
27.11.2025.
u 18:17

U pogledu informacije o uhićenju g. Andrije Mikulića, naglašavamo da je isti danas razriješen s dužnosti Glavnog državnog inspektora te da će Vlada u najkraćem roku imenovati novu osobu koja će preuzeti upravljanje Inspektoratom

Vlada Republike Hrvatske je danas na zatvorenom dijelu sjednice donijela više kadrovskih odluka koje se tiču razrješenja vodećih ljudi nekoliko državnih poduzeća, kao i određenih državnih tijela poput Državnog inspektorata i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Iz Vlade RH su sada pojasnili te smjene: "Navedena razrješenja donesena su prvenstveno u kontekstu primjene novog Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, koji je donesen u sklopu pristupanja Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj, s ciljem profesionalizacije i učinkovitosti rada poduzeća u državnom vlasništvu. 

Uskoro će na javnom savjetovanju biti objavljena i Uredba o izboru i imenovanju članova nadzornih i upravnih organa pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske, koja u skladu s navedenim Zakonom i najboljim praksama i preporukama OECD-a, regulira ovo područje i uvodi najviše standarde korporativnog upravljanja.

Napominjemo da je odluka o vršiteljima dužnosti na mjesta predsjednika Uprava poduzeća privremenog karaktera, do provedbi natječaja o odabiru novih članova,  koji će biti vođeni po transparentnijoj proceduri, uz inzistiranje na kriteriju stručnosti. U pogledu informacije o uhićenju g. Andrije Mikulića, naglašavamo da je isti danas razriješen s dužnosti Glavnog državnog inspektora te da će Vlada u najkraćem roku imenovati novu osobu koja će preuzeti upravljanje Inspektoratom. 
 
Nadležne institucije u mandatima naše Vlade rade neovisno i neometano, bez upliva politike, što je temelj za efikasnu borbu protiv korupcije.  Oštro osuđujemo bilo čije koruptivno ponašanje i nitko tko poduzima koruptivne ili druge nezakonite radnje nije zaštićen od kaznenog progona.", stoji u priopćenju Vlade RH.

Avatar Točka na i
Točka na i
18:30 27.11.2025.

U poljskoj nema migranata. Glovo i Volt voze Poljaci. Pored toga za nas su postali televizor u boji a prije 35 godina su bili dno. Pa kako je to moguće? AP daj pls objasni to s tvojom EU logikom

AL
AP_Lapapa
19:29 27.11.2025.

Kako to da taj novi zakon vrijedi za Lutriju, ACI ili HP a ne vrijedi za HEP, Hrvatske Šume ili HC. O smiješan si i presmiješan AP tako naivno sažet u izričaju.

