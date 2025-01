USKOK istražuje Hrvatske šume: Prijavljene 'nepravilnosti i korupcija'

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) je pokrenuo izvide u Hrvatskim šumama. Naime, istraga je počela radi prijave "iznutra" i to za uočene "nepravilnosti i korupciju". Kako doznaje RTL, prijavu je podnijela Uprava Hrvatskih šuma. Bivši ministar poljoprivrede, Josip Dabro je pokrenuo razgovore o kriminalu u državnoj tvrtki nakon što je dao neopozivu ostavku.

Naveo je da je premijera Andreja Plenkovića upozorio na "raspad sustava" unutar Ministarstva i na "leglo kriminala" u Hrvatskim šumama. Pri tome je izjavio da je u olujama koje su poharale Slavoniju zadnje dvije godine u šumama propalo ili nestalo sirovine u vrijednosti od 150 milijuna eura, kao i to da mu je "šef" rekao da o tome šuti i da to javno ne objavljuje. "Ja sam ga zadužio da to pitanje rješava s Upravom Hrvatskih šuma, i učini sve što može da je poslovanje u okvirima zakona i svrhovitosti onoga što nadležni ljudi trebaju raditi", rekao je na to Plenković.

Na pitanje misli li Dabro na njega kad u izjavi kaže da mu je šef rekao da šuti i da to javno ne objavljuje, premijer je odgovorio kako ne zna što je Dabro mislio, dodavši da je kao nadležni ministar zajedno s Upravom Hrvatskih šuma trebao rješavati bilo koje pitanje koje smatra da je otvoreno. Iz državne tvrtke, na čijem je čelu HDZ-ovac Nediljko Dujić iz afere Nakaze, optužbe DP-ovog Josipa Dabre jučer su demantirali. "Hrvatske šume posluju u potpunosti u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske, a s posebnim naglaskom na odgovorno upravljanje šumskim resursima. Tvrdnje bivšeg ministra Josipa Dabre kategorički odbacujemo kao neutemeljene i neistinite" objavili su iz tvrtke.

