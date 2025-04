Sedmoricu djelatnika MVEP-a sumnjiči se da su krivotvorili hotelske račune i sebi pribavili 29.582 eura

Protiv sedam djelatnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova koji su jutros uhićeni u zajedničkoj akciji Ureda europskog javnog tužitelja ( EPPO ) i USKOK -a, pokrenute su istrage, nakon što su osumnjičenici ispitani u oba tužiteljstva. Riječ je o dvije odvojene istrage, koje su tužiteljstva pokrenuli u zajedničkoj akciji, no svatko za svoju nadležnost, nakon što su osumnjičenici ispitani tijekom poslijepodneva. S obzirom na to da ni EPPO ni USKOK nisu tržili određivanje istražnog zatvora, to vjerojatno znači da su svi osumnjičenici iznijeli obrane nakon čega je očito procijenjeno da nema razloga za određivanje istražnog zatvora. No u slučaju istrage koju je pokrenuo USKOK, četvorici djelatnika MVEP-a, određene su mjere opreza, kojima im je zabranjeno obnašanje poslovne aktivnosti.

Što se tiče detalja istrage, EPPO je priopćio da oni dvojicu osumnjičenika, koji su kako su naveli uhićeni nakon istražnih radnji koje su provedene u suradnji s USKOK-om, sumnjiče za zlouporabu položaja i ovlasti povezanu s prijevarom oko troškova smještaja. Sumnja se da su dvojica zaposlenika MVEP-a od srpnja 2020. do kraja rujna 2024. bili uključeni u neovlaštene financijske malverzacije vezane za njihova službena putovanja u inozemstvo. Putovanja su se odnosila na projekt – Ugradnja sigurnosne opreme za pojedine diplomatske misije i konzularne urede Republike Hrvatske u inozemstvu, sufinanciran sredstvima Fonda za unutarnju sigurnost – Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i vize i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

EPPO spomenuti dvojac sumnjiči da je u 24 navrata krivotvorio hotelske račune u koje je unosio netočne podatke o imenu primatelja računa, broju noćenja i troškovima smještaja. Tako krivotvorene račune su zatim prilagali službenim putnim nalozima, kako bi prijevarno ishodili naknadu putnih troškova. Na temelju tako krivotvorene dokumentacije isplaćeno im je ukupno oko 26.000 eura neopravdanih putnih troškova, od čega se polovina isplaćenog iznosa odnosi na Fond za unutarnju sigurnost Unije.

Što se tiče USKOK-a, oni su pokrenuli istragu protiv pet osoba u dobi od 44, 53,43, 57 i 37 godina koje sumnjiče z zloporabu položaja i ovlasti. Među njihovim osumnjičenicima je i drugi tajnik MVEP-a. Osumnjičenici se terete da su od ožujka 2019. do 29. studenog 2024. kao službenici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, nakon obavljenih službenih putovanja u inozemstvu, sukladno zajedničkom dogovoru, sačinjavali lažne račune kojima su neistinito prikazali uvećane troškove smještaja. Radilo se o službenim putovanjima u Njemačku, Irsku, Srbiju, BiH i Rumunjsku, a ukupno se radilo o 10 lažnih hotelskih računa, na temelju kojih su osumnjičenici podnosili zahtjeve za putne troškove, koji su im odobreni i plaćeni. USKOK ih sumnjiči da su sebi pribavili nepripadnu imovinsku korist od 3582 eura, za koliko je oštećen državni proračun.