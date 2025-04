Uhićeno 7 djelatnika Ministarstva vanjskih poslova: USKOK I EPPO zakopali ratne sjekire pa zajedno istražuju MVEP?

Jesu li dva elitna tužiteljstva – Ured europskog javnog tužitelja ( EPPO ) i USKOK – zakopala ratne sjekire iskopane zbog "bitke za nadležnost" tijekom lanjske afere Mikroskopi, pitanje je koje se nameće nakon što su jučer zajedno krenuli u "prepad" na Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. A taj "prepad" rezultirao je uhićenjem sedmorice djelatnika Ministarstva koje se sumnjiči za zloupotrebu položaja i ovlasti vezano za nezakonito korištenje sredstava u MVEP-u i iz državnog proračuna.

Svako tužiteljstvo istražuje djela iz svoje nadležnosti, što znači da se EPPO bavi štetom prouzročenom izvlačenjem novca iz europskih fondova, a USKOK štetom koja je prouzročena državnom proračunu. Međusobno su podijelili i osumnjičenike pa su dvojica jučer trebala biti ispitana na EPPO-u, a ostali u USKOK-u. Što konkretno tko istražuje, objašnjeno je u šturim priopćenjima dvaju tužiteljstava.

Prijava iz siječnja

EPPO je priopćio da oni i USKOK u "skladu s načelom lojalne suradnje, zajednički provode hitne dokazne radnje vezano uz nezakonito korištenja sredstava u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova." Pojasnili su da je hitnim dokaznim radnjama prethodilo kriminalističko istraživanje sumnji u moguće zloporabe položaja i ovlasti u MVEP-u, a koja uključuju sredstva iz Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) i Državnog proračuna Republike Hrvatske. Slično je priopćio i USKOK, koji je također naveo da " Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), u skladu s načelom lojalne suradnje i u koordinaciji s PNUSKOK-om, provode hitne dokazne radnje". U njihovom slučaju, hitne dokazne radnje odnose se na sumnju u zloporabu položaja i ovlasti vezano za nezakonito korištenje sredstava u MVEP-u iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Priopćenjem se oglasilo i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koje je objasnilo da je združena tužiteljska akcija krenula nakon opsežne analize koju je u siječnju proveo MVEP.

– Ministarstvo vanjskih i europskih poslova krajem siječnja ove godine, a nakon provedene opsežne analize svojih stručnih službi, prijavilo je USKOK-u uočene nepravilnosti vezane uz obračun putnih naloga nekolicine djelatnika iz tehničke domene informatičke potpore MVEP-a. U tijeku je postupanje nadležnih institucija – naveli su u Ministarstvu.

Sedmero osumnjičenika, po neslužbenim informacijama, osumnjičeno je zbog muljanja s putnim nalozima. Sumnjiči ih se da su od 2019. do 2024. na službenim putovanjima unajmljivali jednu hotelsku sobu, a nakon povratka isporučivali račun za dvije. Sumnja se da su tako po putnom nalogu izvlačili između 200 i 1000 eura, a radilo se o putovanjima u Srbiju, Njemačku, Irsku... Među osumnjičenima je, po neslužbenim informacijama i drugi tajnik MVEP-a, koji se sumnjiči da je s još jednom osobom iz MVEP-a, u ožujku 2019. bio na službenom putu u Münchenu, a u travnju 2022. u Dublinu. Na oba putovanja njih su dvojica bili smješteni zajedno u hotelskim sobama. Račun za jednu bio je oko 500, a za drugu oko 700 eura. Nakon povratka je svaki od njih tražio da im se plati taj trošak. Svaki se sumnjiči da je proračun oštetio za nešto malo manje od 700 eura. Što se tiče drugog tajnika, neslužbeno se doznaje da je riječ o osobi koja ima diplomatski rang zato što radi u MVEP-u i ima završen fakultet, a ne zbog poslova koje radi. Ostali osumnjičenici su djelatnici tehničko-informatičke službe, koji, prema neslužbenim izvorima u Ministarstvu, nisu poznati široj javnosti. Vezano za ostale osumnjičenike, neka sporna putovanja, po neslužbenim informacijama, bila su povezana sa schengenskim standardima, odnosno montiranjem opreme.

Istražitelji su jučer obavljali pretrage u stanovima i vozilima osumnjičenika, ali i u MVEP-u. Tijekom tih pretraga izuzeta je dokumentacija te vjerojatno i mobiteli i laptopi osumnjičenika, radi analize prikupljenih dokaza. Ovisno o tome kako će se tko braniti, dva tužiteljstva odlučit će hoće li nakon ispitivanja osumnjičenika tražiti istražni zatvor, te ako da za koga i po kojim osnovama.

Neobična akcija

Ova akcija pomalo je neobična upravo zbog činjenice da u njoj sudjeluju EPPO i USKOK, i to zajedno i dogovoreno. Do sada je praksa bila da svako tužiteljevo vodi svoje istrage te da po potrebi jedne druge izvješćuju ili si međusobno ustupaju predmete ako se tijekom istrage utvrdi da nije riječ o djelima iz njihove nadležnosti. Jedino javno poznato odstupanje od takvog modusa operandi bila je lanjska afera Mikroskopi, kada su EPPO i USKOK istovremeno otvorili istragu protiv Vilija Beroša, u to vrijeme ministra u Vladi Andreja Plenkovića. No razlika je bila što je EPPO svojom istragom obuhvatio i Hrvoja Petrača i njegove sinove, a USKOK nije.

I jedni i drugi tvrdili su da su nadležni za predmet, no na kraju je spis, odlukom Ivana Turudića, glavnog državnog odvjetnika, dodijeljen USKOK-u, koji sada vodi jedinstvenu istragu protiv svih osumnjičenika. Taj je slučaj podigao puno prašine u javnosti, a glavna europska tužiteljica Laura Kövesi Hrvatsku je prijavila Europskoj komisiji. No nekoliko mjeseci poslije USKOK i EPPO zajedno provode akciju, koja će, kako sada stvari stoje, očito rezultirati dvjema odvojenim istragama. Zatopljenju odnosa trebalo bi pomoći i to što će od 14. do 17 svibnja Turudić sa svojim najbližim suradnicima nazočiti regionalnom sastanku europskih javnih tužitelja u Valbandonu, dok će Tamara Laptoš sa svojim najbližim suradnicima od 25. do 27 svibnja u Šibeniku nazočiti godišnjem savjetovanju GDO-a sa županijskim i općinskim državnim odvjetnicima.

