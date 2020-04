Šefica EU komisije: 'Nadam se da će se cjepivo razviti do kraja godine'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je kako se nada da će se cjepivo protiv novog koronavirusa moći razviti do kraja ove godine.

Po njezinu mišljenju, dva istraživačka tima s najviše izgleda smještena su u Europi, rekla je za njemački list Bild am Sonntag.

"Nadam se da će se cjepivo razviti do kraja godine", kazala je te dodala da se uskoro planira kliničko ispitivanje.

Pojedinosti nisu objavljene.

Prije no što se cjepivo odobri te počne masovna proizvodnja, mora se obaviti niz koraka. Što se tiče ubrzane kampanje cijepljenja, EU je već razgovarao s tvrtkama o mogućnostima globalne proizvodnje, dodala je Von der Leyen.

Prema listu, ona predviđa da će ograničenja posjeta domovima starih ljudi morati ostati na snazi zbog koronavirusa.

"Bez cjepiva, kontakti sa starijim sugrađanima moraju ostati ograničeni dok god je to moguće. Znam da je teško i da samoća tišti. Ali to je pitanje života. Moramo ostati disciplinirani i vrlo strpljivi", rekla je Von der Leyen za Bild am Sonntag.

Predsjednica Europske komisije vjeruje da će se škole i dječji vrtići moći otvoriti prije: "Djeca i adolescenti prije će se moći slobodnije kretati od starih ljudi i onih s prijašnjim bolestima".

Očekuje se da će EU objaviti planove izlazne strategije o postupnom ublažavanju ograničenja zbog koronavirusa ovaj tjedan.

