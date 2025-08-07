Išli u Trst pa skoro nasjeli na opasan trik na autocesti: Izdana su upozorenja

Lažna pomoć na cesti, manipulacije s retrovizorima i druge prijevare česte su na cestama. Austrijski ÖAMTC upozorava svoje građane i objašnava kako se obraniti od takvih napada. "Turisti predstavljaju idealnu metu zbog jezičnih prepreka i nepoznavanja lokalnih prilika – ovakve zamke mogu pogoditi svakoga i često koštaju skupo", ističe pravnica ÖAMTC-a Stefanie Todorov. "Doduše, velika većina putnika nikad se ne susreće s prevarantima, no opreznost je uvijek potrebna". dodaje. Upozorili su na nekoliko vsrta prijevara kojih se treba čuvati. Kada se dogodi kvar na stranoj autocesti, vučna služba se pojavljuje gotovo trenutno, naizgled potpuno "slučajno". Prije nego što vozač stigne kontaktirati pomoć, ovi lažni pomagači već nude svoje usluge. U stresnoj situaciji, pogođeni putnici rijetko se opiru i zahvalno prihvaćaju ponuđenu pomoć. Vozilo se potom ne odvozi u najbližu radionicu, već u skupu, često udaljenu radionicu - uz enormne troškove transporta. Uobičajena metoda kod određenih prijevara je sabotiranje pneumatika tijekom odmora, što dovodi do kvara tijekom vožnje. Čim se vozilo pokvari, počinitelji se pojavljuju i koriste priliku za krađu vrijednih predmeta. "Nakon svakog nezaštićenog zaustavljanja trebate ukratko pregledati vozilo. Ako ste primorani stati, najbolje je ostati u automobilu, zaključati se i prema potrebi pozvati policiju", savjetuje Todorov. Turisti često prijavljuju takozvanu prijevaru s retrovizorom. Naime, počinitelji proizvode glasnu buku bacajući predmete na prolazni automobil, a potom okrivljuju turiste za oštećenje bočnog retrovizora – zahtijevajući trenutnu novčanu naknadu izvještava Heute. "Bez jasnih dokaza o šteti jednostavno nastavite vožnju. Ako se ipak zaustavite, ostanite u vozilu i inzistirajte na dolasku policije, to ih obično odbije", objašnjava.

Heute je pisao o slučaju para koji se uključio na autocestu prema Trstu kod Udina svojim VW kombijem kada ih je krem Lancia naglo prešišala i zaustavila se pred njima. Iznenada se začuo jak prasak, kao da je nešto udarilo u njihov automobil. Vozač Lancije nakon toga je energično gestikulirao kroz prozor, signalizirajući Austrijancima da ga prate do najbliže benzinske postaje. Na sreću, nisu nasjeli na to. Kada nisu pokazali namjeru zaustavljanja, vozač Lancije ponovno je krenuo u potjeru – ali je ovaj put bio nadmudren od svojih namijenjenih žrtava! "Mobitel mi je bio prazan, ali sam se pretvarala da snimam kada nam se približio. Kada je ugledao telefon, naglo je ubrzao", prisjetila se žena.