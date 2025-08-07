VIDEO Komunalci u Dalmaciji objavili snimku čistke na plaži: 'To je zabranjeno'

Praksa ostavljanja ručnika, ležaljki i prostirki preko noći na plaži kako bi se "rezerviralo" mjesto za idući dan, iz godine u godinu postaje sve učestalija među turistima . Unatoč jasno postavljenim upozorenjima, informativnim pločama i apelima putem medija i društvenih mreža, neki i dalje ignoriraju pravila – na štetu svih ostalih posjetitelja plaže.

Gradska komunalna služba u Makarskoj odlučila je tome stati na kraj. Na TikToku su objavili video u kojem prikazuju kako uklanjaju ručnike i prostirke ostavljene na plaži preko noći, uz jasnu poruku: – Unatoč jasno postavljenim pločama na više lokacija i opetovanim upozorenjima putem medija i društvenih mreža, i dalje ima pojedinaca koji ignoriraju pravila i "rezerviraju" mjesto na plaži ostavljanjem osobnih stvari preko noći. Podsjećamo kako je to zabranjeno. Naša je dužnost plažu održavati čistom, urednom i dostupnom svima – stoji u objavi.

Na nekim lokacijama gomilaju se deseci ručnika, prostirki pa čak i privatnih ležaljki, zbog čega je gotovo nemoguće pronaći slobodno mjesto za postavljanje ručnika tijekom jutra. Mnogi građani i turisti negoduju jer ovakvo "prisvajanje" javnog prostora nije samo protivno pravilima, već niste više ni u mogućnosti od te količine ručnika doći do mora.