SPORNA LJETNA PRAKSA

VIDEO Komunalci u Dalmaciji objavili snimku čistke na plaži: 'To je zabranjeno'

VL
Autor
Večernji.hr
07.08.2025.
u 16:17

Unatoč jasno postavljenim upozorenjima, informativnim pločama i apelima putem medija i društvenih mreža, neki i dalje ignoriraju pravila – na štetu svih ostalih posjetitelja plaže.

Praksa ostavljanja ručnika, ležaljki i prostirki preko noći na plaži kako bi se "rezerviralo" mjesto za idući dan, iz godine u godinu postaje sve učestalija među turistima. Unatoč jasno postavljenim upozorenjima, informativnim pločama i apelima putem medija i društvenih mreža, neki i dalje ignoriraju pravila – na štetu svih ostalih posjetitelja plaže.

@makarski.komunalac Unatoč jasno postavljenim pločama na više lokacija i opetovanim upozorenjima putem medija i društvenih mreža, i dalje ima pojedinaca koji ignoriraju pravila i "rezerviraju" mjesto na plaži ostavljanjem osobnih stvari preko noći. Podsjećamo kako je to zabranjeno. Naša je dužnost plažu održavati čistom, urednom i dostupnom svima. #makarskikomunalac #makarska ♬ LUNA BALA (Slowed) - Yb Wasg'ood & Ariis

Gradska komunalna služba u Makarskoj odlučila je tome stati na kraj. Na TikToku su objavili video u kojem prikazuju kako uklanjaju ručnike i prostirke ostavljene na plaži preko noći, uz jasnu poruku: – Unatoč jasno postavljenim pločama na više lokacija i opetovanim upozorenjima putem medija i društvenih mreža, i dalje ima pojedinaca koji ignoriraju pravila i "rezerviraju" mjesto na plaži ostavljanjem osobnih stvari preko noći. Podsjećamo kako je to zabranjeno. Naša je dužnost plažu održavati čistom, urednom i dostupnom svima – stoji u objavi.

Na nekim lokacijama gomilaju se deseci ručnika, prostirki pa čak i privatnih ležaljki, zbog čega je gotovo nemoguće pronaći slobodno mjesto za postavljanje ručnika tijekom jutra. Mnogi građani i turisti negoduju jer ovakvo "prisvajanje" javnog prostora nije samo protivno pravilima, već niste više ni u mogućnosti od te količine ručnika doći do mora. 

FOTO Srce u oblacima: Zalazak sunca iznad Sukošana donio čudesan prizor na nebu
Avatar neugodan
neugodan
16:22 07.08.2025.

Bravo

