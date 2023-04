U Zagrebu se čuo glasan prasak, MORH najavio probijanje zvučnog zida: 'Skoro sam pala sa stolice'

U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila u utorak 25. travnja od 12 do 16 sati, u srijedu 26. travnja od 10 do 16 sati i u četvrtak 27. travnja od 10 do 16 sati provode redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida, objavio je ovog utorka u priopćenju MORH.

Naime, oko 12.40 sati došlo je do kratkotrajne buke nalik eksploziji u Zagrebu, što je uznemirilo brojne građane. Ipak, pretpostavlja se kako se radi o probijanju zvučnog zida. - Skoro sam pala sa stolice - komentirala je jedna Zagrepčanka.

Inače, planiran je probni let tijekom kojeg se očekuje probijanje zvučnog zida i to na području 6 županija: Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske županije na visini od 10 000 do 14 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.

