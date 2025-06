Upozorenje međunarodne agencije: 'Otkrili smo kontaminaciju unutar nuklearnog postrojenja Natanz u Iranu'

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) otkrila je akutnu opasnost od radijacije i kemijskih supstanci unutar nuklearnog postrojenja Natanz u Iranu, iako su razine radijacije izvan tog kompleksa na normalnoj razini, rekao je u petak šef te organizacije Rafael Grossi Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. "Međutim, unutar postrojenja u Natanzu se radi o radiološkoj i kemijskoj kontaminaciji". Moguće je da su izotopi uranija raštrkani diljem postrojenja, dodao je Grossi.

„Radijacija se prvenstveno sastoji od alfa čestica koje predstavljaju značajnu opasnost ako se udahnu ili progutaju. Takvim rizikom se može učinkovito upravljati s primjerenim zaštitnim mjerama”, objasnio je diplomat. Najveću opasnost unutar postrojenja predstavlja kemijska toksičnost, dodao je Grossi o kompleksu Natanz koji je prije nekoliko dana napao Izrael.

Grossi je upozorio Vijeće sigurnosti o rizicima napada na druga postrojenja poput nuklearne elektrane Bušer u Perzijskom zaljevu, gdje se skladište tisuće kilograma nuklearnog materijala. "Želim apsolutno i u potpunosti razjasniti, u slučaju napada na nuklearnu elektranu Bušer izravan pogodak bi rezultirao vrlo velikim ispuštanjem radioaktivnosti u okoliš”.

"Slično tome, pogodak koji onesposobi jedine dvije linije koje opskrbljuju elektranu strujom mogao bi uzrokovati topljenje reaktora, što bi moglo rezultirati visokim ispuštanjem radioaktivnosti u okoliš", naglasio je. Šef IAEA-e je upozorio i protiv napada na istraživački nuklearni reaktor u blizini Teherana koji bi zahtijevati dalekosežne zaštitne mjere za dijelove iranske prijestolnice.

Europljani za nastavak razgovora s Teheranom koji prvo želi prekid napada

Njemačka, Francuska i Velika Britanija pozvale su u petak Iran da nastavi diplomatske napore "bez čekanja kraja sukoba" kako bi riješio trnovito pitanje svog nuklearnog programa, no Teheran je spreman razmotriti diplomaciju tek kada se zaustavi "agresija" Izraela, javljaju agencije. Ministri vanjskih poslova triju zemalja, Johann Wadephul, Jean-Noël Barrot, David Lammy i visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas održali su u petak u Ženevi razgovore sa svojim iranskim kolegom Abasom Arakčijem, tjedan dana nakon početka izraelskih napada na Iran.

"Pozitivan ishod danas je da izlazimo iz prostorije s osjećajem da je Iran u osnovi spreman nastaviti raspravu o svim pitanjima važnim za nas Europljane", rekao je njemački ministar Wadephul. Dodao je da je "naša zajednička zadaća izbjeći daljnju eskalaciju" na Bliskom istoku i "postići napredak u pregovorima". Britanski šef diplomacije Lammy rekao je da su Europljani "željni nastaviti razgovore" s Iranom. I, dodao je, "pozivamo Iran da nastavi razgovore sa Sjedinjenim Državama". Naglasio je također da su on i njegovi europski kolege "bili jasni da Iran ne može imati nuklearno oružje".

Francuski ministar Barrot potvrdio je da ne može biti "konačnog vojnog rješenja za iransko nuklearno pitanje". Sjedinjene Države i Iran su započeli nekoliko rundi pregovora, koji su naglo prekinuti 13. lipnja kada je Izrael pokrenuo masovni zračni napad na Iran, ciljajući njegov nuklearni program, što je izazvalo iranski odgovor. Od tada se nastavljaju izraelski napadi na Iran i iranska lansiranja projektila na izraelski teritorij. "Pozvali smo iranskog ministra da razmotri pregovore sa svim stranama, uključujući Sjedinjene Države, bez čekanja na prestanak napada, što i mi snažno potičemo", naglasio je Jean-Noël Barrot.

Iranski šef diplomacije Abas Arakči odmah je odgovorio da je Iran spreman "razmotriti" diplomaciju "nakon što agresija prestane" i "agresor bude pozvan na odgovornost za počinjene gnusne zločine". Iranski nuklearni program je u mirnodopske svrhe, a napadi na njega su kršenje međunarodnog prava, kazao je, dodajući da će Iran nastaviti provoditi svoje legitimno pravo na samoobranu. "Najjasnije sam rekao da iranske obrambene sposobnosti nisu predmet pregovora", dodao je.

Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost EU-a Kaja Kallas, rekla je da pregovori s Iranom moraju ostati otvoreni. Izrael je ranije rekao da od susreta europskih i iranskih ministara u petak očekuje istinske napore oko ograničavanja nuklearnih sposobnosti Irana. „Proteklih smo se desetljeća nagledali diplomatskih razgovora, i pogledajte rezultate”, rekao je izraelski veleposlanik pri UN-u Danny Danon novinarima u Ujedinjenim narodima.

„Ako će biti istinskih napora prema zaustavljanju sposobnosti Irana, onda je to nešto što možemo razmotriti, no ako je to samo još jedna sjednica i rasprava, to neće funkcionirati”. Ministri Britanije, Francuske i Njemačke, u formatu poznatom kao E3, uz visoku predstavnicu Europske unije za vanjsku politiku, sastali su se odvojeno u Ženevi prije razgovora s iranskim ministrom Arakčijem koji su započeli u poslijepodnevnim satima.

Teheran je pod sve većim pritiskom da pristane na ograničenja nuklearnog programa radi zaustavljanja potencijalnog razvoja atomskog oružja. Iranska strana naglašava da neće razgovarati s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa dok ne prestanu izraelski napadi.