'Izraelski napad je prekretnica. To je pravi rat, pitanje je samo koliko će potrajati. Jasno je što će učiniti Amerika'

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a bio je prof. dr. Mirko Bilandžić s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu koji je komentirajući sukob Izraela i Irana ustvrdio kako je Izrael odabrao baš ovaj trenutak za obračun jer je duboko penetrirao u vrh iranske države imajući točne obavještajne podatke o vojnom vrhu koje je likvidirao te na svaki način izvazvao strateški šok. Profesor Bilandžić misli da se radi o prekretnici, da je to pravi rat za kojeg je samo pitanje koliko će potrajati i hoće li se u njega uključiti Amerika. A to je, po njemu, izvjesno.

- Ona je nesporno, dakle, unutra već u tom sukobu. Hoće li to značiti moguću izravnu američku intervenciju? Očigledno je po dosadašnjem tijeku događanja da Izrael ima deficite u pogledu tehnoloških sposobnosti, totalne destrukcije svih postrojenja za proizvodnju nuklearnog oružja na području Irana. Očigledno je, dakle, da je tu moguć utjecaj i ulazak SAD-a koje imaju te tehnološke sposobnosti u konvencionalnom smislu i za destrukciju tih dubinskih postrojenja.

Bilandžić kaže to bi to značilo širenje sukoba, a ako bi se dogodilo i najavljeno rušenje režima u Iranu, to bi po njemu dovelo do nesagledivih posljedica. - U svakom slučaju ta mogućnost rušenja režima znači jednu, ja bih rekao, društvenu destabilizaciju Irana s neizvjesnim ishodom. Iran je ogromna država s jednim, dakle, posebnim statusom. Ako hoćete i povijesno, naravno, u političkom smislu, Iran izgleda homogen, ali on je unutar sebe sve samo ne homogen.

Prof. Bilandžić kaže da bi trebalo izvući pouke iz Arapskog proljeća koje je donijelo demokraciju, ali i drugu suprotnost - nastanak Islamske države te nakon njezina nestanka 40 ismalskih državica. - Arapsko proljeće je ukazivalo da je to proljeće, ali ono se u bitnoj mjeri pokazalo kao tmurna arapska jesen koja još nije završena, a koja može, na žalost, otići i izvjesno da će na nekim područjima otići, u jednu, ja bih rekao, turobnu sumornu zimu.

Osobnosti lidera kao što su Donald Trump, Benjamin Netanyahu i ajatolah Ali Hamnei, kaže prof. Bilandžić igraju ulogu na razvoj sukoba - američki predsjednik je najmoćnija institucija najmoćnije osobe na svijetu, iranski vrhovni vođa je najmoćnija osoba u Iranu, što čak ne ovisi o osobi nego je kao u monarhizmu, dok za ulogu izraelskog premijera kaže da je uvelike ovisi o osobi i druga osoba na njegovu mjestu bi možda postupala drukčije. Poziciju izraelskog premijera bi, kaže promatrao s dva aspekta - da postane heroj koji je naciju spasio od nuklearnog oružja i totalne destrukcije ili da to bude brzi put početka kraja. - Dakle, same strukture i same strukture izraelske elite, dakle onda s posljedicama na nekim drugim i za samu izraelsku državu. Nacionalna sigurnost Izraela je ozbiljno u pitanju. Nije to samo Hamas I Hezbolah. To je sada Iran, i gdje to ide dalje. Izrael je, ako hoćete, od 48. sa svima u ratnom stanju, osim sa dvije države gdje postoji neki prividni mirovni sporazumi.

Prof. Bilandžić procjenjuje i da na Bliskom istoku neće tako skoro biti mira, a na pitanje kako narodi nisu siti toga odgovara da se radi o specifičnoj kulturi gdje je nasilje i teoroizam način života.

Je li mir ondje utopija?

- Na Bliskom istoku, nažalost, da. Tamo je mir nešto sasvim drugo i tamo mir nije sredstvo za ostvarenje ciljeva nego je uvijek cilj sam sebi, kao konačan cilj. Prof. Bilandžić nije optimističan ni oko rješavanja sukoba na drugim područjima jer je svijet na prekretnici što je zaključeno u analizama još prije deset ili petnaest godina. - Svijet je ozbiljno suočen s kompleksnim sigurnosnim izazovima, s ograničenim sposobnostima mehanizama za rješavanje svih tih problema. I, svijet je suočen s još nečim puno - ozbiljnijim, a to je rekonfiguracija strukture međunarodnog poretka, gdje, naravno, do izražaja dolaze ne samo sebičnost država, već i partikularni interesi nezadovoljnih postojećim poretkom.