Ruski vojnik ovako se predao Ukrajincima? Pojavila se snimka poruke: 'Molim vas...'

Ukrajinci su objavili kako im se ruski vojnik predao porukom koju je napisao na kartonu, a koja je uočena dronom. Piloti dronova su, prema 16. korpusu, otkrili ruskog vojnika u Limanu, gradu u istočnoj regiji Harkiv. "Molim vas, uzmite me za zarobljenika, želim živjeti“, napisao je ruski vojnik, prenosi Business Insider, uz napomenu kako nije mogao neovisno potvrditi događaj.

Korpus je naveo da je Rusu dao upute kako se predati te da je on potom pritvoren. Podijeljena je i snimka navodnog događaja koja prikazuje zgradu s kartonskim natpisima te osobu koja stavlja još jedan od njih na prozor. Kasnije se vide i dvojica Ukrajinaca koja hodaju s Rusom koji se navodno predao.

Ranije je već bilo slučajeva da su dronovi igrali ulogu u predaji ruskih vojnika. Ukrajinci su objavili kako su, primjerice, ruskim vojnicima puštali glasovne poruke putem drona ili ih koristili kako bi im bacali upute za predaju. Bespilotne letjelice, naime, mogu daleko letjeti i ići na mjesta koja bi bila previše rizična za ukrajinske vojnike. Zbog toga su posebno korisne i u pokušajima da se Rusi predaju.

Ukrajina aktivno potiče suprotstavljene vojnike da se dobrovoljno predaju. Za to ima i telefonsku liniju "Želim živjeti" za koju tvrdi da su se njome koristile tisuće ruskih trupa. Godine 2023., glasnogovornik projekta rekao je da neki ruski vojnici koji zovu nude i predaju opremu te oklopna vozila.