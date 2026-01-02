Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
REKONSTRUKCIJA MINISTARSTVA

Velika promjena u vladi Ukrajine. Zelenski smijenio ministra obrane

Foto: REUTERS
1/3
VL
Autor
Branka Radman/Hina
02.01.2026.
u 22:11

Mihail Fedorov (34) obnaša dužnost ministra digitalne transformacije od 2019

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je objavio svoju namjeru da zamijeni ministra obrane Denisa Šmihala navodeći da je ponudio tu dužnost Mihailu Fedorovu, prvom zamjeniku premijera i sadašnjem ministru digitalne transformacije. "Odlučio sam promijeniti strukturu ukrajinskog Ministarstva obrane. Ponudio sam Mihailu Fedorovu poziciju novog ukrajinskog ministra obrane", rekao je Zelenskij u svom dnevnom obraćanju emitiranom na društvenim mrežama.

Prema njegovim riječima, "Mihail je vrlo uključen u pitanja vezana uz dronove i vrlo učinkovito radi na digitalizaciji javnih usluga i procesa." Ukrajinski predsjednik, međutim, nije objasnio svoju odluku da zamijeni sadašnjeg ministra obrane, Denisa Šmihala, bivšeg premijera koji je na tu dužnost imenovan prije manje od godinu dana, u srpnju 2025. Kazao je samo da je Šmihal pokazao dobre rezultate kao ministar obrane te da mu je ponuđeno drugo mjesto u vladi. 

Mihail Fedorov (34) obnaša dužnost ministra digitalne transformacije od 2019. Malo je poznat javnosti i novajlija je u politici. U petak je Volodimir Zelenskij također objavio imenovanje šefa ukrajinske vojne obavještajne službe, Kirila Budanova, za šefa predsjedničke administracije, što je ključna pozicija. Gospodin Budanov zamjenjuje Andrija Jermaka, jednog od najmoćnijih ljudi u Ukrajini prije njegovog pada usred korupcijskog skandala.
Pogledajte što je Zelenski napravio u trenutku kada je Trump izgovorio ovu šokantnu rečenicu
Ključne riječi
Ukrajina Volodimir Zelenski rat u Ukrajini

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
3
NAJMOĆNIJA ŽENA SVIJETA

Plenković je imao prste u njezinu izboru jer je predvodio otpor prema dogovoru Merkelice i Macrona

Ni u jednom trenutku Ursula von der Leyen nije zapravo mogla odahnuti i reći da je najgora kriza iza nje: krize su sustizale jedna drugu, sve do sadašnje, kad je pitanje rata i mira u Ukrajini kao žrtvi ruske agresije blisko povezano i s pitanjem opstanka Europske unije, a možda i NATO-a, kao međunarodnih organizacija koje su bile temelj jednog duljeg razdoblja mira i prosperiteta na Starom kontinentu. To su bile, to će možda i ostati, ali nije zadano da će ostati jer se za opstanak treba izboriti. Ursula von der Leyen nije jedina, ali dio je kruga lidera od kojih se očekuje da se za to izbore.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!