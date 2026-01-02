Naši Portali
'DOBRODOŠLI U ŽIVOT'

VIDEO Ukrajinci objavili snimku kojom su Rusi nasjeli na pola milijuna dolara vrijednu prevaru

screenshot X
VL
Autor
Laura Puklin
02.01.2026.
u 21:57

Ruske specijalne službe povjerovale su da je snimka likvidacije Kapustina, poznatog i kao Denis Nikitin ili ‘White Rex‘, autentična te su platile ukrajinskim obavještajcima pola milijuna dolara nagrade, a da nisu bile svjesne da je stvar namještena

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) izvijestila je da je inscenirala smrt zapovjednika proukrajinskog i antiputinovskog nacionalističkog Ruskog dobrovoljačkog korpusa (RDK) Denisa Kapustina kako bi ga spasila od ruske likvidacije. Na ovaj način su razotkrili mrežu agenata koja je bila uključena u plan likvidacije. U petak je objavila i snimku lažnog napada koji mu je spasio život i razotkrio agentsku mrežu, piše Ukrainska pravda

Ruske specijalne službe povjerovale su da je snimka likvidacije Kapustina, poznatog i kao Denis Nikitin ili ‘White Rex‘, autentična te su platile ukrajinskim obavještajcima pola milijuna dolara nagrade, a da nisu bile svjesne da je stvar namještena. Detalje ove operacije koja je osramotila ruske obavještajne službe objavila je Glavna obavještajna uprava, pozivajući se na HUR. Kako je izvijestio HUR, kako bi spasili život zapovjednika Ruskog dobrovoljačkog korpusa u sklopu Timurske specijalne jedinice Ministarstva obrane Ukrajine i razotkrili neprijateljsku mrežu agenata, vojni obavještajci proveli su složenu višefaznu specijalnu operaciju tijekom koje je inscenirana njegova smrt.

Kako bi ostavili što uvjerljiviji dojam, kreirali su lažnu videosnimku koja prikazuje dva jurišna drona. Pri je uletio u kombi s Kapustinom, a drugi je snimio "posljedice udara", odnosno zapaljeno vozilo. Naručitelji ubojstva u ruskim specijalnim službama povjerovali su snimci koja im je dostavljena. Platili su ukrajinskim obavještajcima pola milijuna dolara za obavljeni posao, koliko je bila raspisana nagrada za njegovo ubojstvo. Kako je ranije objavljeno, zapovjednik RDK-a Kapustin "poginuo" je u noći 27. prosinca u smjeru Zaporižja tijekom borbene misije, a rečeno je da je stradao u napadu FPV drona. Na kraju se ispostavilo da je cijela priča izrežirana. 

Šef ukrajinske vojne obavještajne službe Kirilo Budanov objavio je u četvrtak videosnimku na Telegramu na kojoj Kapustinu poručuje: "Dobro došli natrag u život", čestitajući njemu i timu uključenom u operaciju. Time su potvrđeni navodi da su informacije o Kapustinovoj pogibiji, objavljene krajem prosinca, bile dio složene obavještajne operacije usmjerene na obmanu ruskih službi. Prema priopćenju HUR-a, ruske obavještajne strukture naredile su Kapustinovu likvidaciju te za to osigurale nagradu od 500 tisuća dolara. Ukrajinska strana tvrdi da je, zahvaljujući lažiranju smrti, ne samo spriječeno ubojstvo nego i identificiran krug osoba uključenih u plan, od nalogodavaca unutar ruskih službi do izvršitelja.

Ruski dobrovoljački korpus, koji okuplja ruske državljane koji su protivnici Kremlja, pod Kapustinovim je vodstvom sudjelovao u prekograničnim upadima na teritorij Rusije, ponajprije u Belgorodskoj i Kurskoj oblasti, tijekom 2023. i 2024. godine. Oni djeluju u koordinaciji s drugim proukrajinskim ruskim formacijama, poput Legije Sloboda Rusija i Sibirskog bataljuna.

Inače, Kapustin je u prošlosti izazivao kontroverze zbog veza s krajnjom desnicom i nogometnim huliganizmom. Pojedini pripadnici njegove postrojbe su javno izražavali neonacističke stavove. Odrastao je u Njemačkoj, gdje se družio s ultrasima, što ga je i radikaliziralo. Postao je poznat 2016. godine kada je predvodio ruske ultrase u nasilnim napadima na engleske navijače tijekom nereda na Europskom prvenstvu u Marseilleu.

Kapustin je odrastao u Njemačkoj, gdje se radikalizirao družeći se s ultrasima. Postao je poznat 2016. godine, kada je predvodio ruske ultrase u nasilnim napadima na engleske navijače tijekom nereda na Euru u Marseilleu. Kasnije se preselio u Ukrajinu, gdje je organizirao MMA turnire i povezao se s ruskim neonacistima u bijegu iz krugova povezanih s Azovom.

