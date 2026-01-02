Dron-show u Budvi završio kaosom, oglasila se hrvatska tvrtka: 'Sabotirani smo. Bili smo nepoželjni od samog ulaska u zemlju'

Novogodišnja noć u Budvi, umjesto najavljenog spektakla, obilježena je potpunim neuspjehom dron-showa koji je trebao započeti točno u ponoć iznad Staroga grada. Umjesto prikaza svjetlosnih formacija, brojni dronovi počeli su padati u more i na plato ispred Lučke kapetanije, izazvavši kaos pred okupljenom publikom. Snimke incidenta brzo su se proširile društvenim mrežama, dok je policija potvrdila da je obavljen očevid i da je o svemu obaviješteno tužiteljstvo. Srećom, u događaju nije bilo ozlijeđenih. Iz tvrtke Mirnovec pirotehnika, koja je organizirala drone show, tvrde da je show u Budvi sabotiran namjernim i organiziranim korištenjem protudronskih ometača, takozvanih "jammera". Portal Vijesti.me ima priopćenje u kojem se navodi kako se radi o renomiranoj tvrtki s 35 godina iskustva, koja se prvi put u karijeri susrela s ovakvom situacijom, kakvu, kako kažu, nisu doživjeli nigdje u svijetu. Tvrtka se ispričala publici koja je došla pogledati program te najavila da će u suradnji s organizatorima uskoro realizirati novi dron show, koji će, kako ističu, biti još kvalitetniji i spektakularniji od planiranog.

Новогодишње дроновање, Будва.

"Нешто им се сјебало, изгледа Ђука"🤣

Ко им је ово радио❓ pic.twitter.com/kC0SQgEGT5 — Бане Комненов Вујадиновић 🇪🇸 🇷🇸 🇲🇪 (@vojvodakucki) January 1, 2026

Kako navode, problemi su započeli već prilikom ulaska u Crnu Goru: "Već prilikom samog ulaska u Crnu Goru moglo se naslutiti da nismo dobrodošli. Kamion sa dronovima pojavio se na graničnom prijelazu u nedjelju navečer (28.12). Kao i uvijek i svuda, imali smo ATA karnet za dronove (Crna Gora je potpisnica konvencije o korištenju ATA karneta). Također smo imali i odobrenje za korištenje zračnog prostora u Budvi 31.12, izdato od strane Agencije za civilno zrakoplovstvo Crne Gore". Unatoč tome, rečeno im je da je za ulazak u zemlju potrebna i dodatna dozvola Ministarstva ekonomije, koju su pribavili sljedećeg dana. No ni tada im nije omogućen ulazak, već im je naloženo da čekaju odobrenje nadležnog rukovoditelja carinske ispostave za privremeni uvoz. Predstavnik tvrtke Frano Koletić navodi da su nakon višestrukih zastoja i preusmjeravanja između carinskih ispostava u Kotoru i Baru, tek u utorak započeli izradu potrebne dokumentacije, a u Crnu Goru su ušli tek u predvečerje, nakon dva i pol dana čekanja na granici. Dronovi su postavljeni u srijedu, 31. prosinca, na unaprijed dogovorenu lokaciju – parkiralište ispred marine. Tijekom dana, kako navode, bilo je manjih provokacija i neugodnosti od pojedinih zaposlenika Lučke uprave, no ekipa se na to nije obazirala. Sve tehničke pripreme, testiranja i sigurnosne provjere provedene su na vrijeme i u skladu s planom.

Problemi su nastali u trenutku uzlijetanja, kada su dronovi, tijekom sporog i kontroliranog dizanja, prešli visinu od oko 15 metara. Tada su, kako navode, ušli u zonu ometanja signala, nakon čega su počeli nekontrolirano padati. "Dronovi su ušli u zonu ometanja frekvencija pomoću ‘jammera’ (sustava za ometanje signala dronova) i počeli su padati". Nakon incidenta kontaktiran je proizvođač dronova, američka tvrtka VERGE AERO, čiji je Mirnovec ovlašteni zastupnik za Europu i Bliski istok. Njihovi inženjeri su se na daljinu spojili na sustav, analizirali podatke i utvrdili uzrok problema. "Utvrđeno je da su se dronovi, uslijed ometanja signala, počeli vraćati na mjesto polijetanja (tako su programirani), pri čemu su se sudarali s dronovima koji su još bili u fazi uzlijetanja". Zbog tog poremećaja palo je i oštećeno više od 200 dronova, nakon čega je show morao biti prekinut.

Stručnjaci proizvođača zaključili su da je korištena profesionalna oprema za ometanje signala, kakvu u pravilu posjeduju policijske i vojne strukture, zračne luke ili specijalizirane državne službe. "Takva oprema teško je dostupna fizičkim osobama jer se smatra oružjem". Iz tvrtke naglašavaju da ih ne zanima tko stoji iza incidenta ni iz kojih razloga je do njega došlo. "Tko je to učinio i iz kojeg razloga, ne znamo, niti nas to zanima. Mi se bavimo isključivo svojim poslom i u ovom smo slučaju kolateralna šteta, pri čemu smo pretrpjeli ozbiljnu materijalnu štetu", piše u priopćenju. Dodaju kako im je posebno žao velikog broja posjetitelja koji su došli pogledati prvi dron show u regiji, ali su zbog incidenta ostali razočarani.

Na kraju podsjećaju da se Mirnovec pirotehnika već 35 godina bavi vatrometima i specijalnim efektima te da iza sebe imaju tisuće uspješno realiziranih projekata diljem svijeta. Također navode da su među pionirima dron show programa u Europi te da su do sada realizirali više od 100 takvih projekata u Europi i Kataru, gdje posluju i putem tvrtke 974 Drone Show. "Ove godine bili smo angažirani od strane Turističke organizacije grada Budve za novogodišnji show sa 600 dronova", navode.