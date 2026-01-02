Naši Portali
NEOČEKIVAN ISHOD

Trump gurnuo globalni kapital prema EU

FILE PHOTO: U.S. President Trump delivers remarks on tariffs, at the White House
CARLOS BARRIA/REUTERS
Autor
Zoran Vitas
02.01.2026.
u 19:44

Američki predsjednik slavi uspjeh svoje ekonomije: trgovinski deficit smanjen za "nečuvenih 60%", "BDP stalno raste", ali stručnjaci upozoravaju da je to kratkoročni trend

Donald Trump slavodobitnim je postom na svojem Truth Socialu zaključio ekonomsku 2025. godinu za koju tvrdi da je bila odlična, ponajprije zahvaljujući dodatnim carinama koje je uveo na takozvani Liberation Day 2. travnja 2025. "Carine stvaraju VELIKO BOGATSTVO i neviđenu nacionalnu sigurnost za SAD. Trgovinski deficit smanjen je za 60%, što je potpuno nečuveno. BDP iznosi +4,3% i stalno raste. Nema inflacije!!! Ponovno nas poštuju kao zemlju", napisao je Trump.

Najveći problem inflacija

Ključne riječi
Ekonomija carine SAD Donald Trump

Avatar Sidewinder
Sidewinder
20:23 02.01.2026.

Jel ovo dobra ili loša vijest? Pitam za komšiju..

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
20:17 02.01.2026.

Lijepa vijest za EU-rupsku uniju što joj je Trump gurnuo globalni kapital?

