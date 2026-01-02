Trump gurnuo globalni kapital prema EU

Donald Trump slavodobitnim je postom na svojem Truth Socialu zaključio ekonomsku 2025. godinu za koju tvrdi da je bila odlična, ponajprije zahvaljujući dodatnim carinama koje je uveo na takozvani Liberation Day 2. travnja 2025. "Carine stvaraju VELIKO BOGATSTVO i neviđenu nacionalnu sigurnost za SAD. Trgovinski deficit smanjen je za 60%, što je potpuno nečuveno. BDP iznosi +4,3% i stalno raste. Nema inflacije!!! Ponovno nas poštuju kao zemlju", napisao je Trump.
