Trump gurnuo globalni kapital prema EU

NAJMOĆNIJA ŽENA SVIJETA

Plenković je imao prste u njezinu izboru jer je predvodio otpor prema dogovoru Merkelice i Macrona

Ni u jednom trenutku Ursula von der Leyen nije zapravo mogla odahnuti i reći da je najgora kriza iza nje: krize su sustizale jedna drugu, sve do sadašnje, kad je pitanje rata i mira u Ukrajini kao žrtvi ruske agresije blisko povezano i s pitanjem opstanka Europske unije, a možda i NATO-a, kao međunarodnih organizacija koje su bile temelj jednog duljeg razdoblja mira i prosperiteta na Starom kontinentu. To su bile, to će možda i ostati, ali nije zadano da će ostati jer se za opstanak treba izboriti. Ursula von der Leyen nije jedina, ali dio je kruga lidera od kojih se očekuje da se za to izbore.