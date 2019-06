Upozorenje HAC-a: Već ovog vikenda bit će gužvi, provjerite stanje na cestama

Iz HAC- a su priopćili da u ponedjeljak, 17. lipnja započinje turistička sezona. Međutim, već tijekom ovog vikenda očekuje se pojačani promet na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb prema moru, te na A3 Bregana-Lipovac prema Slavoniji. Također, očekuje se i veći priljev vozila te moguća kraća čekanja na naplatnim postajama: Lučko, Zagreb-istok, Sveta Helena i Bregana. Podsjećamo da se od 15. lipnja do 14. rujna za I.A, I. i II. skupinu vozila primjenjuju sezonske cijene cestarina.

HAC je na autocestama u svoj nadležnosti osigurao maksimalnu protočnost prometa. Završeni su svi veći radovi, a u zonama radova koji se nisu mogli završiti do početak sezone biti će osigurana maksimalna protočnost s po dvije prometne trake u svakom smjeru. U zonama izvođenja radova biti će pojačano praćenje stanja prometa i po potrebi dodatna zaštita začelja kolone prikladnom i prilagodljivom privremenom signalizacijom.

Zadnjih dana, nažalost, svjedoci smo nekoliko teških prometnih nesreća sa smrtno stradalima kažu u HAC-u te te upozoravaju da se u danima povećanog prometa na autocestama povećava i broj prometnih nesreća. Stoga se mole vozači na dodatni oprez te ističu važnost praćenja prometne signalizacije, uvjeta na cesti kao i poruka na info-displejima. Također napominju, da i najmanja prometna nesreća, samo s materijalnom štetom, značajno usporava promet.

"Brzina, umor, nepažnja vozača i vožnja pod utjecajem alkohola, najčešći su uzrok teških prometnih nesreća. Imajući u vidu visoke ljetne temperature koje na duljim putovanjima bitno utječu na umor vozača, savjetujemo češći odmor", poručuju.

Hitni koridor

Nadalje, iz HAC-a podsjećaju na hitni koridor koji omogućava vozilima hitne pomoći, policije ili vatrogasne postrojbe da u što kraćem roku stignu do mjesta prometne nesreće i povrijeđenih osoba te pruže medicinsku pomoć. Poznato je da ukoliko pacijent od dojave do dolaska u hitni bolnički prijam stigne u "zlatnom satu" , šanse za preživljavanje veće od 30 do 50 posto. Stoga je i Zakonom propisano kretanje vozača koji moraju omogućiti prolaz vozilima s pravom prednosti prolaska, propustiti ih i prema potrebi zaustaviti svoja vozila na način da se vozila u desnoj prometnoj traci miču udesno, a vozila u lijevoj prometnoj traci ulijevo.

Prije putovanja provjerite stanje na cestama na prometnom servisu HAK-a https://www.hak.hr/info/stanje-na-cestama/ ili našoj web stranici www.hac.hr. "U slučaju izvanrednih situacija u prometu korisnike ćemo obavijestiti putem prometnog servisa HAK-a i radio postaja, stoga je važno uključiti radioprijamnik u sustav informiranja o stanju u prometu (RDS). Korisnicima je za sve dodatne informacije na raspolaganju i besplatni info telefon 0800 0422 ili 0800 0111", navode u HAC-u.



Tijekom ovog vikenda na autocestama u tijeku su, na većini objekata završni radovi sanacija, te se mole vozači za poštivanje prometne signalizacije, praćenje poruka na info-displejima o uvjetima na cesti i prilagodbi vožnje stanju u prometu.

Informacija o radovima

Na Autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik :

* Zbog oštećene prijelazne naprave na objektu Gacka u km 141+850, dionici od čvora Otočac do čvora Perušić , promet se u smjeru Splita vodi sa dvije sužene prometne trake.

* U zoni odmorišta Marune, zbog sanacije usjeka do 01.07.2019. godine biti će zatvorena zaustavna traka dok će se promet odvijati uz maksimalnu protočnost voznom i pretjecanom prometnom trakom uz nemogućnost ulaza na odmorište Marune u smjeru Splita do 01.07.2019. godine.

* Zbog dogradnje čvora Dugopolje promet će se voditi suženim krakom iz smjera Zagreba u smjeru N.P. Dugopolje i uz privremenu regulaciju prometa na platou N.P Dugopolje.

* Zbog asfalterskih radova, promet se na odmorištu Zir u smjeru Splita odvija pod privremenom regulacijom prometa, odnosno dio odmorišta zatvoren je za parkiranje.

Na Autocesti A6 Rijeka - Zagreb:

* Na dionici od čvora Vrbovsko do čvora Ravna Gora u smjeru Rijeke, zbog sanacije asfaltnog zastora kolnika od km 17+150 do km 23+350 za promet je zatvoren kolnik u smjeru Rijeke, te se promet odvija dvosmjerno u smjeru Zagreba sa dvije prometne trake u smjeru Rijeke i jednom prometnom trakom u smjeru Zagreba. Predviđeno vrijeme završetka radova je do 15.07.2019. godine. U slučaju pojačanog prometa moguće je stvaranje zastoja i kolona vozila u prilaznoj zoni radova.

* Zbog oštećenja kolnika (otvaranje udarne rupe) na vijaduktu Svilno u smjeru Zagreba za promet je zatvorena sporovozna traka, promet se vodi po voznom i pretjecanom traku.

