POTRESNE RIJEČI

Uplakana sestra ubijene žene u Međimurju: 'On je psihopat i neka su ga uhitili, ali meni moju sestru više ništa neće vratiti'

Robert Anić/Pixsell/PU Međimurska
VL
Autor
Večernji.hr
06.12.2025.
u 21:30

Sve me ovo jako šokiralo, nisam imala pojma da kod sebe ima oružje. Ne prestajem plakati', rekla je sestra

Nakon što je 40-godišnji Josip Oršuš koji je jednu ženu ubio, a drugu teško ranio u naselju Sitnice na sjeveru Hrvatske, uhićen u Sloveniji, obitelji je laknulo, ali to njihovu bol nije umanjilo. To potvrđuje i jedna od sestara stradalih žena. Upucane su njezine dvije sestre, od kojih je jedna bila počiniteljeva nevjenčana supruga. 'Sve me ovo jako šokiralo, nisam imala pojma da kod sebe ima oružje. Ne prestajem plakati', rekla je za 24sata. Ona nije živjela s njima u obiteljskoj kući, a došla je na mjesto zločina kada je policija radila očevid. 'Starija sestra je bila s Josipom. Oni su bili u vezi, kao i u svakom, tako je i u njihovom odnosu bilo određenih problema. Koliko su ti problemi bili veliki, to najbolje znaju njih dvoje', dodala je.

Obitelj joj je ispričala da ga je njegova partnerica gurnula kada su shvatili da ima oružje, počinitelj je pucao na nju, a druga sestra i otac su uspjeli pobjeći iz kuće. 'On je trčao za njima i u dvorištu je pucao u nju, te je onda pobjegao u Sloveniju. Neka su ga uhitili. Meni moju sestru više ništa neće vratiti', rekla je i dodala da drugu sestru nije uspjela posjetiti u bolnici jer se nalazi na intenzivnoj njezi. Govorila je i o karakteru počinitelja. 'Josip, kad bi razgovarao s nama, bio je OK, ali sad kad sve pogledam, on je jedna vrsta psihopata', kaže. Podsjećamo, policija je u subotu u popodnevnim satima locirala i uhitila počinitelja, koji je u tom trenutku imao oružje. 'Zaprimili smo obavijest slovenskih kolega iz Policijske uprave Murska Sobota da je na području Bistrice pronađen i uhićen', javila je međimurska policija.
Ovo je muškarac kojeg traže zbog ubojstva, policija upozorava građane: 'U bijegu je i naoružan!
