Upiru prstom u 'opasnu ljevicu', a zaboravljaju na pedofilske skandale u Crkvi

Ogavni slučaj Pierre-Alaina Cottineaua, donedavno priznatog aktivista i otvorenog homoseksualca u Francuskoj, ogolio je začudnu dinamiku društvenih maski. Dugi niz godina Cottineau je bildao svoj imidž u javnosti. No, kako to često biva s umjetno izgrađenim narativima, pomno njegovana reputacija borca za ljudska prava raspršila se poput dima kad su se pojavile optužbe za najteža kaznena djela nad djecom. Prema optužnici, on je putem darkneta dijelio pedofilske sadržaje te organizirao okupljanja ljudi iste devijacije, ulazeći u ulogu lika toliko grotesknog da bi u priručnike o prepoznavanju dvostruke prirode zla trebalo dodati novo poglavlje. U javnosti je, međutim, nastupao elokventno te s brigom za prava ranjivih. Bio je kandidat krajnje ljevice na lokalnim izborima i sudjelovao u kampanjama protiv nasilja nad ugroženima. Ovdje se još jednom pokazuje da za zlo nije potreban grandiozni razlog, već samo surovost koja se svakodnevno maskira u društveno prihvatljive oblike.