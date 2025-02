FOTO Upaljeni meteoalarmi, zabijelio se istok Zagreba: Sutra se smrzavamo na -8°C, a onda dobre vijesti

U unutrašnjosti prijepodne pretežno oblačno uz mjestimice slab snijeg uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, prognozira za ovaj ponedjeljak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), dok je u jutarnjim satima počelo padati i na istoku Zagreba. U drugom dijelu dana razvedravanje sa sjevera. Na Jadranu pretežno sunčano, no jutro u Dalmaciji oblačnije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na moru umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. Najviša dnevna temperatura zraka od -1 do 3, na Jadranu od 7 na sjeveru do 13 °C na jugu Dalmacije, najavljuje se.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Iako će temperature i dalje biti niske, već u utorak očekuje se sunčano vrijeme, no na Jadranu treba biti oprezan zbog jake bure koja se očekuje. Najjači udari vjetra očekuju se duž Velebitskog kanala gdje je upaljen i crveni alarm, doke se na Kvarneru očekuje narančasti, a u ostatku Jadrana žuti alarm DHZM-a. No, u utorak i srijedu alarm će biti upaljen i u unutrašnjosti, i to zbog iznimno niskih temperatura s više i od -5°C u zraku.

- Sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz malo oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od -8 do -4, u gorju i niža, a na Jadranu uglavnom od -1 do 4 °C. Najviša dnevna većinom između 0 i 4, na moru od 8 do 13 °C - prognozira DHMZ.

Iako se ranije najavljivalo kako bi temperature tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak mogle ići i ispod -15°C, podaci pokazuju kako je do 7 sati najhladnije bilo tek na Zavižanu, -10.6°C, no u većini kopnenih krajeva temperatura se kretala oko -2°C, a na Jadranu između 0 i 6°C. Prognostičari za HRT tijekom ovog tjedna očekuje obilje ''zubatog sunca''.

- Do srijede će bura na Jadranu gdjekad biti jaka, podno Velebita i s olujnim udarima, a u četvrtak oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Pritom uglavnom sunčano, često i vedro, ali uz sve hladnija jutra, pa će ponajprije na sjevernom Jadranu biti i temperaturnih minusa. Vrlo hladna jutra idućih dana i u unutrašnjosti, temperatura uglavnom niža od -5 °C, u gorju i oko -10 °C. No dani će obilovati sunčanim satima, pa će dnevna temperatura biti u blagom porastu - prognozira meteorologinja Petra Mikuš Jurković.

