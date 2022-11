Upaljen crveni meteoalarm: Vrijeme će biti vrlo opasno, posebno u nekim dijelovima zemlje

Prema prognozi DHMZ-a danas će biti pretežno oblačno, kišovito i vjetrovito. Kiša će na Jadranu i u područjima uz njega biti povremeno obilna, a bit će i izraženih pljuskova s grmljavinom, dok se najmanje oborine očekuje na istoku zemlje. U višem gorju bit će susnježice i snijega, od sredine dana i u nižim predjelima Gorskog kotara, a u noći susnježica i snijeg mogući su i ponegdje na sjeverozapadu.

Puhat će umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima, a na Jadranu jako i olujno jugo i južni vjetar. Na sjevernom dijelu će već prijepodne zapuhati umjerena do jaka, na udare i olujna bura. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 17 °C.

DHMZ je za danas izdao crveni alarm za obalu. "Jako jugo u jačanju na vrlo jako, mjestimice olujno, zatim će okretati na jaku, mjestimice vrlo jaku buru. Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju.

Nadalje, u Lici su lokalno mogući olujni udari jugoistočnog vjetra. Za karlovačku regiju izdano je žuto upozorenje zbog mjestimice obilne kiše, a dodaje se i da su lokalno moguće bujične i urbane poplave. Jača grmljavinska nevremena moguća su i na području riječke regije, splitske, kninske, gospićke...

Foto: DHMZ

Zbog jakog vjetra na DC1 Udbina-Gračac i na DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a u prekidu su brodske, trajektne i katamaranske linije, izvijestio je u utorak Hrvatski autoklub HAK).

Kolnici su mjestimice mokri, a ponegdje u unutrašnjosti ima magle. Zbog vode na kolniku prekinut je promet na državnoj cesti DC75 Novigrad-Poreč kod Antenala i na dionicama DC36 Karlovac-Šišljavić u mjestu Koritinja, i Šišljavić-Pokupsko u mjestu Gradec Pokupski. Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obavezna zimska oprema na cestama u Lici.

Prekinute trajektne linije

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekinute su trajektne i katamaranske linije

U Splitskom okružju: katamaranske linije Vis - Split; Jelsa - Bol - Split; Ubli - V. Luka - Hvar - Split. Trajektne linije Ubli - Vela Luka - Split; Split - Vela Luka - Ubli s polaskom iz Splita u 5 sati; is-Split; Drvenik Veli-Drvenik Mali-Trogir (Soline). Brzobrodske linije iz Milne za Split preko Rogača; iz Splita za Rogač te polazak iz Rogača za Split u 15,30 sati; iz Splita za Rogač i Milnu te brodska linija Komiža-Biševo.



U Šibenskom okružju brodska linija 505 Vodice - Šepurine - Prvić Luka - Zlarin - Šibenik

U Zadarskom okružju brodska linija Zadar - Preko. Katamaranske linije Brbinj - Božava - Zverinac - Sestrunj - Rivanj; Ist - Zapuntel - Brgulje - Molat - Zadar, Trajektna linija Biograd - Tkon, Brodskoj liniji Vrgada - Pakoštane Biograd.

U Riječkom okružju: katamaranske linije Mali Lošinj - Cres - Rijeka; Novalja - Rab - Rijeka. Trajektne linije Lopar - Valbiska; Porozina - Brestova; Prizna - Žigljen; Stinica-Mišnjak. Brodske linije Mali Lošinj - Unije - Susak i lovik-Mrtvaska.

U Dubrovačkom okružju trajektna linija Prapratno-Sobra.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.