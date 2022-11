Vakula upozorava na novo nevrijeme: Veliki izgledi za lokalne bujične poplave, poplavit će rive

Nakon jakih kiša koje su u dijelovima Hrvatske prošloga tjedna uzrokovale jake poplave, vrlo nepovoljno vrijeme ponovno se očekuje već od utorka te početkom srijede.

Kiša će biti česta, u mnogim mjestima na Jadranu i uz njega i obilna, prognozira za HRT meteorolozi Dragoslav Dragojlović i Zoran Vakula, uz i više od 60 litara po četvornome metru u samo nekoliko sati, a do srijede ujutro ponegdje vjerojatno i više od 100 litara, uz vrlo veliku vjerojatnost za lokalne bujične poplave.

Na Jadranu će nova promjena vremena početi već u noći na utorak, najprije s jačanjem juga, zatim i sve češćom kišom. Povećana vjerojatnost za obilnije pljuskove postoji prijepodne na sjevernom Jadranu, a poslijepodne i navečer i južnije.

Plavljenja riva bit će ne samo zbog obilne kiše, nego i zbog najprije jakog i olujnog juga, gdjegod gotovo sigurno i orkanskog, koje će s prolaskom frontalnih poremećaja i ciklona mijenjati smjer pa će nevolje stvarati i jugozapadni vjetar, zvan kod nas i kao lebić i grbin, a poteškoće u prometu kasnije će stvarati i tramontana i bura, osobito na sjevernom Jadranu.

U gorju se prijepodne očekuje i snijeg, uglavnom u Gorskom kotaru, gdje će ga do večeri ponovno mjestimice napadati vjerojatno i više od 20 cm novog snijega, a do srijede ujutro i više od 30 cm. Od poslijepodneva će vjerojatno padati i u nižim dijelovima Like, a navečer i u noći na srijedu mjestimičnog snijega može biti i u nizinama središnje Hrvatske, uz buru i na obali sjevernog Jadrana, te na Ćićariji i Učki.

"U utorak na sjevernom Jadranu i u gorju većinom oblačno povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova, koji uz obalu mogu biti i jače izraženi. U gorju će padati snijeg, osobito u Gorskom kotaru, gdje će mjestimice napadati i više od 20 cm novog snijega. Puhat će jako i olujno jugo. Temperatura zraka u gorju od -1 do 5 °C. Uz obalu jutarnja između 7 i 11 °C, a najviša dnevna od 12 do 1 °C.

U Dalmaciji promjenjivo i pretežno oblačno te vjetrovito. Povremeno će biti kiše, mjestimice i obilnijih pljuskova. Puhat će jako i olujno, mjestimice i orkansko jugo, pa je ponegdje moguće i plavljenje riva. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 6 °C, uz obalu između 9 i 12 °C, a najviša dnevna od 12 do 17 °C.

Podjednaka temperatura zraka bit će i na jugu Hrvatske, uz većinom oblačno vrijeme s kišom, ponegdje i u obliku obilnih pljuskova. Puhat će jako, prema otvorenom moru i olujno jugo.

U središnjoj Hrvatskoj oblačno, povremeno s kišom, osobito poslijepodne. U gorju ponegdje može biti susnježice i snijega. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 2 °C, a najviša dnevna između 5 i 7 °C.

Malo viša temperatura zraka bit će na istoku zemlje, gdje će naoblačenje s kišom stići do sredine dana, pa se oborine biti uglavnom poslijepodne i navečer. Puhat će umjeren i jak jugoistočni vjetar."

"U srijedu na kopnu postupno smirivanje, poslijepodne i djelomično razvedravanje, ali još u početku s oborinama. U četvrtak i petak djelomice sunčano, ujutro i prijepodne s maglom i niskim oblacima uz hladna jutra.

U srijedu na Jadranu postupno razvedravanje, ali na srednjem i južnom dijelu još ponegdje kiša. U četvrtak i petak barem djelomice sunčano. U srijedu će jugo oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, a od četvrtka vjetar većinom slab.", prognozirao je Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

