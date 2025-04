Uzbuna zbog Rusa u Europi. Britanski lovci dva puta presreli špijune: 'Prijetnja je sve realnija'

Britanski borbeni avioni Typhoon dva puta u manje od 48 sati poletjeli su kako bi zaštitili zračni prostor NATO -a od ruskih zrakoplova koji su se opasno približili granicama saveza, otkriva The Telegraph. Prvi incident dogodio se u utorak, kada su dva Typhoona, stacionirana u zračnoj bazi Malbork u Poljskoj, uzletjela kako bi presrela ruski špijunski zrakoplov iznad Baltičkog mora. Samo dva dana kasnije, još jedan par aviona poslan je da otjera nepoznati zrakoplov koji je poletio iz ruske eksklave Kalinjingrad, smještene između Poljske i Litve. Ove akcije dio su operacije Chessman, nove NATO-ve misije usmjerene na jačanje zračne obrane Europe.

Luke Pollard, britanski ministar oružanih snaga, izjavio je za The Telegraph: „Ujedinjeno Kraljevstvo nepokolebljivo stoji uz NATO. S obzirom na sve agresivnije poteze Rusije i rastuće sigurnosne prijetnje, pojačavamo napore kako bismo uvjerili naše saveznike, odvratili protivnike i osigurali nacionalnu sigurnost. Ova misija pokazuje da možemo besprijekorno surađivati s novom članicom NATO-a, Švedskom, i štititi zračni prostor saveza kad god je potrebno.“

RAF Typhoons have landed in Poland for @NATO's Air Policing mission, Op Chessman, showing our continued contribution to safeguarding NATO airspace. It takes a whole team to #FlyAndFight, together with our Polish Air Force & Swedish @flygvapnet partners we are #SecuringTheSkies. pic.twitter.com/Go6PTTRqix