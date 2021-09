Unuka ispunila djedovu želju - sedam godina nakon njegove smrti dobit će razvod braka

Sedam godina nakon djedove smrti, unuka je ispunila njegovu želju da mu se - razvrgne brak. Neobičan sudski spor vodio se na sudu u Varaždinu. Teško bolestan i ogorčen, stariji je muškarac sredinom 2014. godine pokrenuo postupak za razvod braka jer ga je supruga, s kojom se vjenčao 1999. godine, napustila. Pokupila je stvari i otišla živjeti u drugo selo. On u tijeku parnice, u prosincu 2014., nažalost preminuo, a njegovi nasljednici su nastavili započeti postupak.

Pokojnik koji s drugom suprugom nije imao djece, tvrdio je da je s vremenom došlo do trajno i teško poremećenih bračnih odnosa, te da je supruga više puta napuštala bračnu zajednicu, iako je njegovo zdravstveno stanje zahtijevalo posebnu svakodnevnu skrb i njegu. Ostavila je da se o njegovu zdravlju, prehrani i lijekovima skrbe njegov sin i snaha. To ga je teško pogodilo i povrijedilo, pa je podnio tužbu. Nažalost, nekoliko mjeseci kasnije doživio je drugi moždani udar. Supruga je pokušala iskoristiti njegovu tešku bolest i nemoć, pa je u njegovo ime sudu poslala podnesak kojim on povlači tužbu i odustaje od rastave!

Naknadnim medicinskim vještačenjem utvrđeno je da on taj podnesak zbog stanja u kakvom je bio nije mogao napisati i potpisati. Unuka je odlučila pokrenuti sudski spor na koji ima pravo prema Obiteljskom zakonu, nakon što joj je umro i otac. Želi svoj dio nasljedstva. Kaže da se s djedom dosta često čula i posjećivala ga. Iz razgovora koje je vodila s njim shvatila je da je bio vrlo ogorčen time što ga je supruga ostavila kad mu je bila najpotrebnija. Nakon što je u kolovozu 2014. slomio nogu, supruga ga, rekao je, nije ni posjetila ili barem nazvala telefonom.

Supruga je izniijela svoju obranu i odbacila optužbe na svoj račun. Tvrdi da nije suprug taj koji je podnio tužbu za razvod braka, već su to učinili njegov sin i snaha! Nisu je se, kako je rekla, znali kako riješiti, pa su inicirali razvod. Na sudu je rekla da su suprug i ona imali skladan i lijep život. U kućanstvu je, svjedočila je, najviše ona radila, a sin i snaha uopće nisu dolazili. Nije istina, uvjeravala je sud, da je napustila supruga i pokupila svoje stvari. Otišla je jer se suprugov sin "pravio kao gazda". Osim toga, posjećivala ga je, tvrdi, redovito u bolnici.

No, sud je utvrdio da baš i nije bila upućena u supružnikovo zdravstveno stanje u spornom razdoblju, a i nije se mogla precizno izjasniti u kojim je to zdravstvenim ustanovama, kada i zašto boravio. Pregledavši dokaze i saslušavši svjedoke, presudio je da je tužba koju je stariji muškarac pokrenuo 2014. protiv svoje supruge radi razvoda braka, bila - osnovana.

