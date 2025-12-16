Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 40
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
INCIDENT NAKON RUSKIH NAPADA

Drama na turskom nebu: Dron van kontrole doletio s Crnog mora. Srušili su ga

Cargo ships sail through the Black Sea in Istanbul's Bosphorus
MURAD SEZER/REUTERS
Autor
Robert Jurišić
16.12.2025.
u 08:39

Napadi na ukrajinske luke dogodili su se nekoliko dana nakon što je Moskva zaprijetila da će "odsjeći Ukrajinu od mora" nakon napada Kijeva u kojima su oštećena tri tankera "flote sjene" koji su plovili prema Rusiji kako bi izvozili svoju naftu u Crnom moru

Turska je oborila nekontrolirani dron koji se približavao njezinom zračnom prostoru iz smjera Crnog mora, priopćilo je ministarstvo obrane. Incident se dogodio nakon što je Turska prošlog tjedna upozorila na eskalaciju na Crnom moru nakon ruskih napada na ukrajinske luke u kojima su oštećena tri turska teretna broda.

Utvrđeno je da je dron bio izvan kontrole te je oboren u sigurnom području, dodalo je ministarstvo u ponedjeljak u izjavi, ali nije detaljnije objasnilo njegovu vrstu ili podrijetlo. Napadi na ukrajinske luke dogodili su se nekoliko dana nakon što je Moskva zaprijetila da će "odsjeći Ukrajinu od mora" nakon napada Kijeva u kojima su oštećena tri tankera "flote sjene" koji su plovili prema Rusiji kako bi izvozili svoju naftu u Crnom moru, javlja Reuters.

Ključne riječi
Crno more dron Turska

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Aurel
Aurel
09:05 16.12.2025.

"Turska je oborila nekontrolirani dron" - a kako su točno utvrdili da je bio nekontroliran? pitali su ga?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!