Drama na turskom nebu: Dron van kontrole doletio s Crnog mora. Srušili su ga

Turska je oborila nekontrolirani dron koji se približavao njezinom zračnom prostoru iz smjera Crnog mora, priopćilo je ministarstvo obrane. Incident se dogodio nakon što je Turska prošlog tjedna upozorila na eskalaciju na Crnom moru nakon ruskih napada na ukrajinske luke u kojima su oštećena tri turska teretna broda.

Utvrđeno je da je dron bio izvan kontrole te je oboren u sigurnom području, dodalo je ministarstvo u ponedjeljak u izjavi, ali nije detaljnije objasnilo njegovu vrstu ili podrijetlo. Napadi na ukrajinske luke dogodili su se nekoliko dana nakon što je Moskva zaprijetila da će "odsjeći Ukrajinu od mora" nakon napada Kijeva u kojima su oštećena tri tankera "flote sjene" koji su plovili prema Rusiji kako bi izvozili svoju naftu u Crnom moru, javlja Reuters.