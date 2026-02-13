Naši Portali
Richard Hatchett

Čelnik CEPI-ja: Cjepiva su pitanje nacionalne sigurnosti

13.02.2026.
u 06:20

Prošle godine SAD je otkazao dodjelu preko 700 milijuna dolara za istraživanje mRNA cjepiva protiv ptičje gripe namijenjenog ljudima farmaceutske kompanije Moderna. Potporu kasne faze razvoja tog cjepiva kompaniji je pružio CEPI, dodijelivši joj u prosincu 54,3 milijuna dolara.

Cjepiva su pitanje nacionalne sigurnosti, izjavio je ovaj tjedan čelnik zdravstvene organizacije CEPI Richard Hatchett, upozorivši da bi rast pokreta protiv cijepljenja diljem svijeta mogao biti prijetnja naporima u borbi protiv budućih pandemija. Epidemije i pandemije i dalje su velika opasnost na svjetskoj razini, rekao je Hatchet, čelnik Koalicije za inovacije u području pripravnosti za epidemiju (CEPI), organizacije država i dobrotvornih udruga koja je u siječnju 2020. među prvima počela financirati razvoj cjepiva protiv bolesti Covid-19.

"To je sigurnosni problem, a ne samo javnozdravstveni ili razvojni problem", istaknuo je dužnosnik. Za financiranje rada organizaciji će u razdoblju od 2027. do 2031. biti potrebno 3,6 milijardi dolara, rekao je Hatchett. CEPI u blagajni već ima 1,1 milijardu dolara, a proračun želi popuniti s dodatnih 2,5 milijardi dolara kako bi ubrzao razvoj cjepiva protiv bolesti koje bi mogle rezultirati pandemijama ili epidemijama.

Prijetnje za koje CEPI priprema obranu obuhvaćaju viruse koji se prirodno pojavljuju, laboratorijske nezgode i rizik bioloških prijetnji koje namjerno razvijaju zlonamjerni akteri, istaknuo je čelnik organizacije. Snažan napredak umjetne inteligencije dvosjekli je mač, prema njegovim riječima, budući da bi istodobno mogao pomoći i onima koji razvijaju biološke prijetnje, ali i onima koji rade na njihovu suzbijanju.

Vlade su reagirale na poruke CEPI‑ja, iako su sjećanja na pandemiju izblijedjela, dok se spremnost država na financiranje organizacija smanjila, rekao je Hatchett, napomenuvši da su bogate zemlje, predvođene SAD‑om, umanjile financijsku pomoć.

Kabinet američkog predsjednika Donalda Trumpa u potpunosti je obustavio financiranje organizacije Gavi koja najsiromašnijim zemljama svijeta pomaže kupiti cjepiva, napominje Reuters, a američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. dugogodišnji je pobornik pokreta protiv cijepljenja. "Zabrinjava me politizacija pravilnika o cjepivima u SAD‑u", rekao je Hatchett, dodavši da bi širenje utjecaja pokreta protiv cijepljenja moglo smanjiti razumijevanje budućih pandemija.

Prošle godine SAD je otkazao dodjelu preko 700 milijuna dolara za istraživanje mRNA cjepiva protiv ptičje gripe namijenjenog ljudima farmaceutske kompanije Moderna. Potporu kasne faze razvoja tog cjepiva kompaniji je pružio CEPI, dodijelivši joj u prosincu 54,3 milijuna dolara.

Washington razumije prijetnju koju svijetu predstavljaju epidemije i pandemije, istaknuo je Hatchett, dodavši da očekuje da će američka vlada ostati važan partner organizacije. SAD je i pod vodstvom predsjednika Trumpa nastavio suradnju s CEPI‑jem, pridruživši se i odgovoru organizacije na nedavne epidemije smrtonosnog virusa Marburg u Ruandi i Etiopiji, naglasio je. U nadolazećim tjednima čelnik CEPI‑ja otputovat će u SAD na pregovore, dodaje Reuters.

Ključne riječi
epidemija pandemija cjepivo

KI
Kontra indoktriniran
06:51 13.02.2026.

Škotski statistički ured počeo je početkom 2022. godine objavljivati podatke o smrti prema statusu cijepljenja, ali samo za one koji su označeni kao COVID smrti.Međutim, već nakon tri tjedna objavljivanja, podaci su pokazali da su cijepljeni umirali znatno više nego necijepljeni, unatoč tome što su podaci bili stratificirani po dobi. Nakon tri tjedna, škotske vlasti odlučile su prekinuti objavljivanje tih podataka jer nisu željele, kako je to formulirano, poticati nepovjerenje prema cjepivu. Razlog za prestanak objavljivanja i dalje je dostupan u člancima britanske štampe. Pokazuje da postoje dovoljno masovni učinci smrtnosti tijekom kampanja cijepljenja da se vide u statistikama, iako to nije katastrofa. Vide se prave smrti koje se događaju. Također bilježi se pad nataliteta devet mjeseci nakon kampanja cijepljenja, i to diljem Europe. Upravo to je ono što sada javno objavljuju.

ĆI
Ćirosine
07:04 13.02.2026.

Bilo s kim da razgovaram ima nekog u obitelji s teškim nuspojavama od cijepiva. Ima i lakših nuspojava od covida kao nedostatak njuha i vrlo rijetko teških posljedica od covida koje su mogle biti i od pogrešnih lječenja,npr remdesivir,spajanje na respirator,ne davanje antibiotika itd

