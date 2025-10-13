Unaprijed riješeni izbori za šefove lokalnih organizacija: U HDZ-u mahom po jedan kandidat za svaku funkciju

U HDZ-u su se danas još prebrojavali potpisi na kandidaturama za šefove lokalnih organizacija pa kandidacijske liste za sve županije u trenutku zaključenja ovog teksta još nisu bile objavljene. No, ako je suditi po objavljenim listama i informacijama koje s terena, iznenađenja, a ni prave utakmice ne bi trebalo biti u mnogo županijskih organizacija, ako ih uopće bude i u jednoj. Natjecanje je tako rezervirano za niže razine, u gradovima i općinama, gdje se izazivači pojavljuju uglavnom tamo gdje HDZ nije dobro prošao na svibanjskim izborima, dok u županijskim organizacijama takvih napetosti nema čak ni tamo gdje je HDZ zabilježio poraz.

I Kalmeta bez konkurencije

Više kandidata očekivalo se, primjerice, u Zagrebu, no nakon što je od utakmice odustao dosadašnji šef organizacije Mislav Herman, iz utrke se u četvrtak u noći povukao i glavni mu konkurent Pavo Kostopeč, a na kraju je prisiljen bio odustati i Ivan Kujundžić, koji nije uspio prikupiti dovoljan broj potpisa. Jedini kandidat tako je ostao Ivan Matijević, iza kojega je stao vrh stranke, a u njegovu je timu i četvero kandidata za četiri potpredsjedničke funkcije, što znači da konkurencije nema ni na toj razini, s tim s tim da se ipak pazilo da među potpredsjednicima bude i onih koji zadnje četiri godine nisu bili dio stranačkog establišmenta u glavnom gradu. Sličnu "opću pomirbu" zabilježili smo proteklog tjedna i u splitsko-dalmatinskom HDZ-u, koji do Ante Sanadera dogovorno preuzima Ante Mihanović, s potpredsjedničkim timom koji je pokrio i mladu, Sanaderu do jučer suprotstavljenu struju. Za razliku od Zagreba, ovakav razvoj događaja u Dalmaciji nije neobičan, s obzirom na to da je stranka u svibnju ponovo zabilježila izbornu pobjedu pa je na Sanaderu bilo da odluči hoće li i dalje voditi organizaciju ili će se povući. Jednaka logika unutarstranačke izbore čini pukom formalnošću i u drugim sredinama u kojima je HDZ zabilježio izbornu pobjedu, poput Zadra i županije, gdje su bez konkurencije timovi Šime Erlića i Božidara Kalmete.

Kandidat i Podravkin menadžer

Zagrebački HDZ zato je možda bolje uspoređivati s drugim sredinama u kojima stranka ne uspijeva dobaciti do rezultata kojim bi konkurirala za preuzimanje vlasti, poput Rijeke. U ovom gradu nagađalo se o nešto napetijim unutarstranačkim izborima, govorilo se da će se aktualnom šefu organizacije Josipu Ostrogoviću suprotstaviti Alen Ružić, no neslužbeni izvori govore kako je na kraju bio postignut dogovor da će Ružić ići Ostrogoviću za potpredsjednika, a da je na kraju i od toga odustao. Kandidaturu za šefa riječkog HDZ-a, uz Ostrogovića, je predao i Dean Caput, no do zaključenja ovog teksta još nije bila proglašena važećom, navodno zbog problema s prikupljenim potpisima.

HDZ je u svibnju loše prošao i u Koprivničko-križevačkoj županiji, gdje je ponovo stao iza Darka Korena i izgubio izbore, no i ovdje je kandidat za šefa samo jedan, široj javnosti slabo poznati Podravkin menadžer Mario Vrbanić. Ozbiljnu ambiciju za preuzimanje vlasti stranka, pak, pokazuje u Zagrebačkoj županiji, u kojoj će vođenje organizacije preuzeti ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.