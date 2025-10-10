Troje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda na trećem pozivu su prof. dr. sc. Aleksandra Maganić s Pravnog fakulteta u Zagrebu, sutkinja Visokog trgovačkog suda Mirta Matić i zagrebački odvjetnik dr. sc. Šime Savić. Prof. Maganić javila se na natječaj, pretpostavljamo, principa radi jer predsjednik Zoran Milanović u povodu prethodnog poziva, na koji se jedina javila, nije poštovao zakonsku proceduru i zatražio mišljenje Opće sjednice VS-a i saborskog Odbora za pravosuđe, držeći da to nije potrebno jer je ionako neće predložiti. Maganić je očito umjesto sudskim izabrala ovaj put kako bi dobila mišljenja o svojoj kandidaturi i programu rada. Odvjetnik Šime Savić već se kandidirao više puta, ali svaki put predsjednik Milanović je izabrao nekog drugog, ali o njemu se nije negativno očitovao. Savić je ranije na Vrhovnom sudu dobio šest glasova, što je najviše što je dobio neki kandidat izvan sudstva. U povodu ranijih poziva iza njegove kandidature nije bilo negativnih reakcija, podržalo ga je desetak udruga.
Je li sutkinja Mirta Matić novi izbor predsjednika RH?
Ciljevi su joj da do 2029. prvostupanjski postupci traju do dvije godine, žalbeni parnični do šest mjeseci te znatno smanjenje trajanja kaznenih postupaka bez obustava zbog zastare
