Je li sutkinja Mirta Matić novi izbor predsjednika RH?

Troje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda na trećem pozivu su prof. dr. sc. Aleksandra Maganić s Pravnog fakulteta u Zagrebu, sutkinja Visokog trgovačkog suda Mirta Matić i zagrebački odvjetnik dr. sc. Šime Savić. Prof. Maganić javila se na natječaj, pretpostavljamo, principa radi jer predsjednik Zoran Milanović u povodu prethodnog poziva, na koji se jedina javila, nije poštovao zakonsku proceduru i zatražio mišljenje Opće sjednice VS-a i saborskog Odbora za pravosuđe, držeći da to nije potrebno jer je ionako neće predložiti. Maganić je očito umjesto sudskim izabrala ovaj put kako bi dobila mišljenja o svojoj kandidaturi i programu rada. Odvjetnik Šime Savić već se kandidirao više puta, ali svaki put predsjednik Milanović je izabrao nekog drugog, ali o njemu se nije negativno očitovao. Savić je ranije na Vrhovnom sudu dobio šest glasova, što je najviše što je dobio neki kandidat izvan sudstva. U povodu ranijih poziva iza njegove kandidature nije bilo negativnih reakcija, podržalo ga je desetak udruga.