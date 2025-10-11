Kad se čini da će se na terenu dogoditi promjene, kaput presvuku i oni koji su ih najglasnije zazivali i – sve ostane po starom

Naoko novi vjetrovi, a zapravo bonaca da ne može biti tiše. Tako otprilike stoje stvari u HDZ-u Splitsko-dalmatinske županije, koji će, kao i druge stranačke organizacije, uskoro izabrati vodstvo za iduće četiri godine. Umjesto Ante Sanadera, čelnu funkciju u toj organizaciji preuzet će imenjak mu Mihanović, a budući da je on do sada bio Sanaderova desna ruka, opći je dojam da je osnovna ideja promjene na čelu dalmatinskog HDZ-a zapravo ta da se ama baš ništa bitno ne promijeni. Odnosno, da je Mihanović tu kako bi Sanaderu omogućio da i dalje iz sjene povlači konce u županiji u kojoj bi bilo kojem šefu HDZ-a mnogo više umješnosti trebalo da izbore uspije izgubiti nego da ih dobije.