HDZ-OV IZBORNI PLES OKO RESURSA

Kad se čini da će se na terenu dogoditi promjene, kaput presvuku i oni koji su ih najglasnije zazivali i – sve ostane po starom

Iva Boban Valečić
11.10.2025.
u 16:43

I za unutarstranačko okupljanje HDZ primjenjuje mehanizme koje je davno razvio kako bi se održavao na vlasti, u slučaju Splitsko-dalmatinske županije, na primjer, to su projekti teški desetke milijardi eura

Naoko novi vjetrovi, a zapravo bonaca da ne može biti tiše. Tako otprilike stoje stvari u HDZ-u Splitsko-dalmatinske županije, koji će, kao i druge stranačke organizacije, uskoro izabrati vodstvo za iduće četiri godine. Umjesto Ante Sanadera, čelnu funkciju u toj organizaciji preuzet će imenjak mu Mihanović, a budući da je on do sada bio Sanaderova desna ruka, opći je dojam da je osnovna ideja promjene na čelu dalmatinskog HDZ-a zapravo ta da se ama baš ništa bitno ne promijeni. Odnosno, da je Mihanović tu kako bi Sanaderu omogućio da i dalje iz sjene povlači konce u županiji u kojoj bi bilo kojem šefu HDZ-a mnogo više umješnosti trebalo da izbore uspije izgubiti nego da ih dobije.

stranački izbori Stipe Čogelja Ante Mihanović Ante Sanader Splitsko-dalmatinska županija HDZ

Avatar Bob_Rock_
Bob_Rock_
17:28 11.10.2025.

Gadljivo do bola.

Avatar Cro_Doc
Cro_Doc
17:26 11.10.2025.

Pa da. Tako i prohekt novig KBC Osijek gdje ne da nije zakooana ni lopata nego je tek neki dan Vlada odlučila da se daruje zemljište za taj projekt. Sve je samo jedna bajka za naivčine.

