Umjetna inteligencija sudjeluje u našim životima i mijenja naše živote – kome to nije bilo jasno i ranije, postaje jasno pojavom ChatGPT-a i Binga na AI-pogon – ali jedno od područja gdje to postaje jako vidljivo je i rat u Ukrajini. Svi su čuli za Elona Muska i sustav Starlink, na koji se ukrajinski branitelji oslanjaju od početka ruske invazije za komunikaciju i stabilnu internetsku vezu na bojištu, ali jeste li čuli za softver tvrtke Palantir? Ta američka tvrtka iz Silicijske doline razvila je softver koji, uz pomoć algoritama i umjetne inteligencije, crpi i analizira razne podatke, od javno dostupnog foto i videomaterijala na društvenim mrežama do povjerljivih snimaka sa satelita i vojnih dronova, kako bi detektirao najpogodnije vojne mete na bojištu. Ukrajinci uz pomoć Palantirova proizvoda lakše detektiraju gdje su točno i kako izgledaju neprijateljske ruske trupe, što im daje prednost u preciznom uništavanju takvih vojnih ciljeva. Glavni direktor Palantira Alex Karp (na slici) prije tri tjedna pohvalio se da je njegova kompanija odgovorna za većinu ciljanja vojnih meta koje ukrajinska obrana neutralizira u ratu protiv ruskih agresora.