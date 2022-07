Umjesto zdrave prodao mu bolesnu kravu koja je uginula pa ga oštetio za 5000 kuna

Za nesvakidašnju prevaru osumnjičen je 28-godišnjak koji je kazneno prijavljen. Kako je priopćila policija, on je u travnju ove godine na Krku dogovorio sa 76-godišnjakom da će mu prodati nekoliko domaćih životinja. Jedna od tih životinja je bila i krava. No kada je kupoprodaja obavljana, 76-godišnjak je shvatio da je kupio bolesnu kravu.

Stoga je on zatražio da mu 28-godišnjak umjesto bolesne krave dovede zdravu. Ovaj je obećao to učiniti. No nije. Krava je u međuvremenu uginula, 76-godišnjak je oštećen za 5000 kuna, a 28-godišnjak je zaradio kaznenu prijavu zbog prevare.