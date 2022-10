Ovo je Orbanov upitnik o sankcijama protiv Rusije koji šalje biračima. Objašnjenja pitanja su zanimljiva

Mađarska vlada premijera Viktora Orbana objavila je u petak upitnik koji šalje svim mađarskim biračima u sklopu nacionalnih konzultacija o politici sankcija Europske unije protiv Rusije.

Upitnik sadrži sedam pitanja, vrlo sugestivnih, ali sasvim u skladu s politikom Orbanove vlade koja je slične nacionalne konzultacije dosad provela dvaput, jednom na temu migrantske politike i drugi put na široku temu mjera protiv Covida-19 i nekih zakona, među kojima i spornog zakona koji je percipiran kao da je skrojen protiv homoseksualaca, iako je Orbanova vlada inzistirala na tome da je skrojen s ciljem zaštite djece. Oba puta nacionalne konzultacije imale su nizak odaziv birača koji su se potrudili odgovoriti, ali i vrlo predvidiv ishod, potvrđujući politiku vlade i potvrđujući sugestije koje su sadržane u samim pitanjima na koja građani odgovaraju. Na prvim konzultacijama, na temu migracija, 99 posto ispunjenih upitnika dalo je odgovore koje je vlada željela čuti.

Premijer Orban već tjednima u javnim istupima tvrdi da su sankcije, a ne ruska agresija na Ukrajinu, krive za krizu i inflaciju, a sada tvrdi da će Mađarska ovim upitnikom biti prva zemlja u Europi koja pita svoje građane o mišljenju o tim sankcijama protiv Rusije. Orban smatra da se države članice EU trebaju dogovoriti da odustanu od sankcija, ali nije jasno na koju kritičnu masu država članica EU računa, koja bi mogla stvoriti najprije većinu, a potom i konsenzus (jednoglasnost) za takav zaokret u europskoj politici.

Ovo je sedam pitanja iz najnovijih Orbanovih nacionalnih konzultacija. Svako pitanje sadrži naslov, sažetak, sâmo pitanje te ponuđene odgovore “da” i “ne”. Punoljetni građani Mađarske trebaju vratiti ispunjeni upitnik do 9. prosinca 2022. godine.

1. Bruxelles je odlučio uvesti naftne sankcije.

Nakon što je izbio rat, dogovoreno je da sankcije protiv Rusije neće obuhvatiti i energiju. Unatoč tome, u lipnju je Bruxelles odlučio zabraniti uvoz naftne i naftnih proizvoda iz Rusije. Mađarska se uspješno borila za izuzeće od toga, jer bi zamjena ruske sirove nafte trajala nekoliko godina i koštala stotine milijardi forinti ulaganja. Naftni embargo koji se odnosi na našu zemlju doveo bi do ozbiljnih opskrbnih problema za Mađarsku i bio bi teško opterećenje našem gospodarstvu.

Slažete li se s naftnim sankcijama Bruxellesa?

Da. Ne.

2. Sankcije bi bile proširene na opskrbu prirodnim plinom.

Lideri iz Bruxellesa žele proširiti sankcije na opskrbu prirodnim plinom. Europsko gospodarstvo je uvelike ovisno o ruskom plinu (koji predstavlja 85 posto mađarske opskrbe). Nagovještaj uvođenja plinskih sankcija bio je veći uzrok visokih cijena energije nego sâm rat. Posljedice su već sada teške. Režije za kućanstva diljem Europe porasle su na rekordne razine. Kao odgovor na sankcije, Rusija prijeti da će prekinuti isporuku plina. To ugrožava opskrbu za grijanje kućanstava i opstojnost europskog gospodarstva.

Slažete li se sa sankcijama na opskrbu prirodnim plinom?

Da. Ne.

3. Sankcije Bruxellesa također se odnose na sirovine.

Bruxelles je također zabranio uvoz krutih goriva iz Rusije (poput ugljena). Zabrana se također odnosi na željezo i drvo, a žele to proširiti i na druge sirovine. Ta mjera dovela je do velikih poskupljenja, dodatno povećavši opterećenje obitelji. Kao rezultat energetske krize, Europa treba više krutih goriva nego ikad, ali njezini vlastiti proizvodni kapaciteti nisu u stanju zadovoljiti tu potražnju.

Slažete li se sa sankcijama na sirovine?

Da. Ne.

4. Sankcije bi se proširile i na nuklearno gorivo.

Europski parlament i neke države članice žele proširiti sankcije na nuklearno gorivo. Nuklearne elektrane igraju prijeko potrebnu ulogu u opskrbi Europe električnom energijom. Znatan dio njih pogoni rusko gorivo, čija je zamjena nemoguća u kratkom roku zbog tehničkih čimbenika. Širenje sankcija na nuklearno gorivo stoga bi ugrozilo stabilnost opskrbe električne energije i povećalo cijene.

Slažete li se sa sankcijama na nuklearno gorivo?

Da. Ne.

5. Proširenje nuklearne elektrane Paks također je na meti politike sankcija.

Nuklearna elektrana Paks jamac je jeftine električne energije u Mađarskoj. Njezino proširenje se provodi u suradnji s ruskim poduzećima. Postoje mnogi koji žele da se nuklearne sankcije prošire na projekt povećanja kapaciteta nuklearne elektrane Paks. Europski parlament i neke oporbene stranke u Mađarskoj također govore da bi trebalo obustaviti razvojnu suradnju s ruskim poduzećima. Prekid tog projekta mogao bi dovesti do dodatnih povećanja cijena i poremećaja u opskrbi.

Slažete li se s time da bi ulaganje u paks trebalo biti pokriveno sankcijama?

Da. Ne.

6. Turizam nije izuzet iz politike sankcija.

Sankcije također škode europskom turizmu, koji se već nalazi u teškoj situaciji nakon pandemije. Zbog ograničenja oko ulaska, broj turista iz Rusije značajno je opao. Ta mjera također pogađa Mađarsku, posebno stoga što je broj stranih posjetitelja još uvijek ispod razina otprije pandemije. Taj sektor zapošljava stotine tisuća ljudi u našoj zemlji.

Slažete li se sa sankcijama koje imaju učinak ograničavanja turizma?

Da. Ne.

7. Sankcije dovode do povećanja cijena hrane i mogu dovesti do novog vala migracija.

Sankcije također imaju velik učinak na opskrbu hranom. Povećanje cijena prirodnog plina uvelike će poskupiti poljoprivrednu proizvodnju, a sankcije se također odnose i na neke sastojke umjetnog gnojiva. Poskupljenje hrane u zemljama u razvoju povećava rizik od gladi. To će dovesti do valova migracija čak i većih od dosad viđenih, te do povećanog pritiska na europske granice.

Slažete li se sa sankcijama koje uzrokuju rast cijena hrane?

Da. Ne.

