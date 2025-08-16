'Krvlju okupan diktator i ratni zločinac dočekan je kraljevskim tretmanom. Sramotno i zastrašujuće!'

"Zastrašujuće. Sramotno. I na kraju – beskorisno. To su bile riječi koje su nam pale na pamet dok smo gledali kako se odvija Summit na Aljasci. Na našim ekranima, krvlju okupan diktator i ratni zločinac dočekan je kraljevskim tretmanom u zemlji slobode – dok su njegovi borbeni dronovi letjeli prema našim gradovima", piše Kyiv Independent nakon sastanka Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci na kojem nije došlo do dogovora.

Pred susret u Aljasci, američki predsjednik Donald Trump najavio je kako želi „prekid vatre odmah“ i upozorio da će Vladimir Putin snositi „ozbiljne posljedice“ ako to odbije. No nakon dva i pol sata zatvorenog razgovora, dvojica lidera pred javnost su izašla bez ikakvih konkretnih rezultata, ističu u članku. Tvrdili su da je ostvaren određeni „napredak“ i da postoji „neko razumijevanje“, ali nikakav dogovor nije postignut – posebno ne o onome što je najvažnije: Ukrajini.

"Trump nije dobio što je htio. Ali Putin? On jest. Od trenutka kada je kročio na američko tlo, ruski diktator blistao je od zadovoljstva", tvrdi Kyiv Independent.

FOTO 100 najdojmljivijih fotografija susreta Trump - Putin: Pogledajte kako je Aljaska dočekala svjetske lidere

Istaknuli su kako se Putin više nije osjećao kao međunarodni izopćenik – sada je bio službeno priznat i počašćen od strane samog vođe slobodnog svijeta. Dok ga je bivši američki predsjednik nazivao ubojicom, Trump ga je dočekao kao kralja. Taj topao prijem bio je u potpunom kontrastu s hladnim i ponižavajućim tretmanom koji je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doživio u Ovalnom uredu prije samo pola godine.

"Postoji lekcija koju Trump još uvijek nije naučio: ruski vođa ne sklapa dogovore – on uzima. Uzima što mu se ponudi, i onda uzima još – uzima dok ga se silom ne zaustavi. To je ruska verzija „umijeća sklapanja poslova”. Trump ne shvaća da Putin ne pristupa Ukrajini kao nekoj transakciji – on je doživljava mesijanski. On želi Ukrajinu za Rusiju, točka. Za Putina i njegov uski krug, ukrajinska neovisnost je nesretan slučaj – pogreška koju sada ispravljaju", istaknuli su iz Kyiv Independenta, dodajući činjenicu da je ruski ministar vanjskih poslova na summit došao u majci s natpisom "SSSR" te da su novinari Kremlja pisali su kako im je u vladinom avionu za Aljasku poslužena piletina Kyiv – ne baš suptilna poruka da je Ukrajina „skuhana”.

"Ruski diktator naslađivao se zbog nelagode koju je taj sastanak izazvao kod američkih saveznika – i to daleko izvan Ukrajine. Poslao je uznemirujuću poruku gledateljima s druge strane Atlantika. A strateški gledano, potkopavanje transatlantskog saveza još je važniji ruski cilj od preuzimanja Ukrajine. Putin se s Aljaske vraća s pobjedom – ali ne i s velikom pobjedom koju je mogao odnijeti", kažu iz Kyiv Independenta te dodaju da budući da nije postignut dogovor, jasno je da Trump nije pristao na ruske zahtjeve koji bi značili predaju Ukrajine. Najavio je novi susret s Putinom, ali ako ne želi još jedan ruski propagandni trijumf, mora uključiti Ukrajinu i jasno stati na njezinu stranu. Jer svijet ne smije opet gledati kako vođa slobodnog svijeta srdačno dočekuje diktatora – navodno u ime američkog naroda."Dogovori s Kremljem rijetko traju. Ali slike američkih vojnika kako razvlače crveni tepih za ratnog zločinca? Te će ostati zauvijek. I nitko taj prizor neće pamtiti dublje – niti bolnije – od Ukrajinaca."