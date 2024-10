FOTO Ukrajinska linija se raspala, Rusi marširaju u osvajanje cijelog Donbasa: Jedna je promjena vidljiva

Raspala se ukrajinska obrana u Doneckoj oblasti te su ruske postrojbe zauzele grad Selidove. Prije rata ovaj je grad imao više od 21.000 stanovnika te leži na ključnoj cestovnoj trasi prema Pokrovsku koji je sjevernije na samo 18 km. Za Ruse je ovo veliki dobitak, pogotovo zato što su Selidove zauzete relativno lako, borbe su trajale posljednjih nekoliko tjedana, no ne takvim intenzitetom kao što je to bilo, recimo, za Bahmut. Ovo je doista loš signal za ukrajinsku obranu koja popušta i na drugim mjestima, jer to znači da nisu izdržali ni utvrđeni položaji kod Bogojavljenke i Katerinovke, gdje su Ukrajinci računali da će zadržati ruski nalet. Oba su mjesta, ipak, pala kao i obližnji gradić Girnik. Rusi su od početka listopada zauzeli 478 kvadratnih kilometara, što je najviše od početka rata u Ukrajini.

– Naša se linija urušila. Prvo, postoji nedostatak streljiva i oružja. Drugo, nema ljudi, nema pojačanja. Ljudi su jako umorni, jednostavno ne mogu pokriti linije na kojima se nalaze. I treće, postoji neravnoteža u upravljanju – kazao je general bojnik ukrajinske vojske Dmitro Marčenko. To što je ukrajinski general naveo trajni su problemi ukrajinske vojske koji su eskalirali nakon ruskog zauzimanja Avdijivke, glavnog uporišta u Doneckoj oblasti.

Rusi napreduju iz Vuhledara i u zapadnijem smjeru gdje su zauzeli Šahterskoje te Jasnaju Poljanu, a primjetno je da se ta napredovanja odvijaju povećanom brzinom. Jedna je promjena vidljiva iz ruskog zauzimanja Selidova, a to je da borbe nisu praćene golemim razaranjima kako to obično biva.

– Rusija nastavlja napade s vrlo velikim brojem trupa. Koristili su rezerve sa sjevera dijela fronte u Pokrovsku kako bi povećali pritisak na Selidove. U isto vrijeme, neprijatelj ne uništava infrastrukturu grada. Najvjerojatnije žele zadržati grad kao uporište za sebe u budućnosti. Selidove je veliki grad u kojem možete smjestiti mnogo ljudi i sakriti opremu – rekao je glasnogovornik 15. brigade Nacionalne garde Vitalij Milovidov.

Sljedeći je veliki cilj ruskih snaga prema kojem također napreduju mjesto Kurahovo, grad slične veličine kao Selidove, ali ispred kojega je nekoliko naselja pa je zauzimanje stoga i kompliciranije. Također, kod tog je mjesta i elektrana. Sada se borbe vode na liniji Zorjane – Kurahovka, naseljima ispred Kurahova, gdje ukrajinskim snagama prijeti okruženje. To je mjesto južno od Selidova pa će u slučaju njegova osvajanja ruska vojska formirati novu liniju Vuhledar – Kurahovo – ​Selidove, čime će ostvariti bolje preduvjete za udar na sam Pokrovsk.

Rusi masovno koriste navođene bombe u udarima na ukrajinske položaje, zahvaljujući kojima su uvelike i postigli ove posljednje uspjehe. Na bojištu je snimljen i jedan uništen Leopard 1A5. Puno se teže borbe vode u Toretsku, koji Rusi već zovu po starom imenu Džeržinsk, računajući valjda da je njegovo osvajanje samo pitanje dana.

