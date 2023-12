VIDEO Ukrajinci žestoko napali ruski Belgorod: Eksplozije diljem grada, gore automobili i zgrade, ima mrtvih

U tijeku je snažan napad na ruski grad Belgorod, kako svjedoče snimke na društvenim mrežama. Eksplozije su zabilježene diljem grada, a pojedini automobili i zgrade gore.

Trenutačno nema službenih informacija o eventualnim žrtvama ili ciljevima napada, no Vjačeslav Gladkov, guverner Belgoroda, kazao je da je za sada u napadima poginulo dvoje djece. - Ukrajinske oružane snage granatirale su centar Belgoroda. Prema preliminarnim informacijama, ima dvoje mrtve djece i ozlijeđenih - napisao je na kanalu Telegram, piše RIA.

Osim toga, tijekom napada nekoliko je granata pogodilo stambeni sektor, precizirao je guverner. Gladkov je kasnije izvijestio da se u Belgorodu uključila sirena za upozorenje na projektil. Pozvao je sve stanovnike da se sklone. Kako je izvijestio dopisnik RIA Novosti, eksplozije su se dogodile oko 15 sati po lokalnom vremenu, nakon čega se nad gradom pojavio crni dim.

⚡️Russian media report explosions in #Belgorod . Smoke is rising in the city center. pic.twitter.com/bH8uroS8eX

Belgorod, grad smješten na granici Rusije i Ukrajine, dosad je često bio meta ukrajinskih napada. Rusko ministarstvo obrane, koje prenosi Reuters, objavilo je tako da je protuzračna obrana u petak navečer uništila 13 ukrajinskih raketa iznad južne oblasti Belgorod. Regionalni guverner izvijestio je o jednoj poginuloj osobi i četvero ranjenih. Ministarstvo dodaje da je protuzračna obrana "osujetila pokušaj Kijeva da izvede teroristički napad".

Residents of #Belgorod publish numerous evidences of the consequences of the strikes. Cars are on fire in the city center, smoke rises in residential areas. pic.twitter.com/6dQulSPTEx