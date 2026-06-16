Potresna snimka obišla internet: Žena slavila pobjedu Knicksa, policija došla zbog buke i ubila joj psa

Voljeni pas jedne žene usmrćen je nakon što su policajci Policijske uprave Los Angelesa intervenirali zbog prijave buke tijekom proslave pobjede New York Knicksa u prvenstvu. Viralna snimka koja kruži društvenim mrežama prikazuje Marie Marseille kako oplakuje gubitak svojeg dvogodišnjeg psa Jamesona, pasmine Golden Saint Berdoodle. Marseille je slavila prvu NBA titulu Knicksa nakon 53 godine u subotu navečer kada je, deset minuta poslije, njezin ljubimac ubijen. Policajci LAPD-a poslani su na intervenciju zbog prijave buke i moguće obiteljske svađe između dvije žene. Marseille, medicinska sestra podrijetlom iz New Yorka, rekla je za Fox 11 da ih je, kada su stigli, obavijestila da je sama, nakon čega su policajci primijetili njezina voljenog ljubimca.

"Rekla sam im: 'Ne, samo sam ja tu'", kazala je Marseille. "A onda su vidjeli Jamesona i jedan policajac je rekao: 'Sklonite psa'. Ja sam rekla: 'Da, nema problema'". Vlasnica psa rekla je da je Jameson pobjegao van i prišao policajcima: "Sljedeće što znam, Jameson leži na tlu". Objasnila je: "Ali Jameson nije pokazivao zube, nije režao, nije bio agresivan, nije lajao. Samo se kretao prema policajcu". Međutim, prema preliminarnom izvješću LAPD-a, službenici tvrde da je Jameson nasrnuo na jednog od policajaca. Jameson, koji je na sebi imao majicu Knicksa, uginuo je na mjestu događaja. Potresna snimka prikazala je trenutke nakon pucnjave, dok je Marseille plakala nad beživotnim tijelom svojeg psa.

FTP: LAPD killed her dog. He was wearing his Knicks jersey.

His name was Jameson. A golden doodle. One of the sweetest, most gentle breeds alive.

A neighbor called a noise complaint. That's it.

20+ officers showed up. Then a helicopter. For a noise complaint in an apartment… pic.twitter.com/8xY1e1IuYh — Anonymous (@YourAnonNews) June 15, 2026

Vrišteći kroz suze, povikala je: "Knicks su upravo osvojili prvenstvo. Bili smo tako sretni. Samo smo pokušavali proslaviti Knickse". Ljutiti susjed čuje se kako govori dvanaestorici policajaca koji su stajali u blizini: "Koja je svrha svih vas? Za ovo plaćamo?" Snimka na TikToku u trenutku objave ovog izvještaja ima više od 12 milijuna pregleda i gotovo 3 milijuna lajkova. GoFundMe kampanja pokrenuta "kako bi se izborila pravda za Jamesona i pokrili troškovi kremiranja" prikupila je više od 94.000 dolara. "Svatko tko je upoznao Jamesona rekao bi vam da je on najslađi dečko na svijetu", stoji u opisu kampanje.

Emotivna snimka brzo je izazvala ogorčenje i tugu na internetu, a mnogi korisnici napisali su da ih je video duboko potresao. "Ovo je grozno. Nadam se da će ova žena dobiti podršku, razumijevanje i ljubav u ovom trenutku", napisao je jedan korisnik. "Treba ih tužiti. Još jučer. Tako mi je, tako jako žao, draga mama", dodao je drugi. "Cijeli video sam htjela dotrčati i zagrliti ovu jadnu ženu", stoji u jednom komentaru.