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GOMILALI ORUŽJE U NJEMAČKOJ

Njemački tužitelj objavio da je planiran Hamasov napad u Europi. Detalj kojeg su pronašli govori koilo je daleko sve otišlo

Opening of the 2026 Traffic Court Conference
Swen Pförtner/DPA
VL
Autor
Šimun Ilić
16.06.2026.
u 12:43

Njemačka policija uhitila je devet osoba osumnjičenih za pripremu terorističkog napada koji je trebao biti izveden na drugi godišnjicu Hamasovog napada na Izrael. Među dokazima pronađena je i unaprijed snimljena videoportuka.

Njemačke sigurnosne snage zaustavile su napad tik pred izvođenje. Prvu trojicu osumnjičenih policija je uhitila 1. listopada, samo nekoliko dana prije datuma koji je, prema procjeni tužiteljstva, bio određen za napad, oko 7. listopada 2025. Na taj je dan trebala proći druga godišnjica Hamasovog napada na Izrael. Ukupno devet osoba osumnjičeno je za krijumčarenje i skladištenje oružja i streljiva u Njemačkoj, i to barem od sredine 2025. godine. Tužiteljstvo je slučaj otkrilo na godišnjoj konferenciji za novinare u saveznom tužiteljstvu u Karlsruheu, piše Fenix magazin.

"Kod jednog od osumnjičenika pronađen je unaprijed snimljeni video u kojem preuzima odgovornost." Snimku je, prema riječima tužitelja Rommela, netko pripremio unaprijed, tipičan obrazac kod planiranih terorističkih napada. Sadržaj videozapisa tiče se upravo tog datuma i preuzimanja odgovornosti za napad koji nije izveden.

Savezno državno tužiteljstvo, nadležno za predmete terorizma, špijunaže i ratnih zločina, preuzelo je istragu. Detalji o identitetu osumnjičenih ni o konkretnoj meti napada za sada nisu objavljeni.

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Opening of the 2026 Traffic Court Conference
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Ključne riječi
Njemačka Hamas terorizam

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