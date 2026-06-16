Trump svojim potezima razočarao jastrebove: 'Predao se Iranu. Oni koji ubijaju Amerikance vole ovaj sporazum'

Ulaskom u rat s Iranom Trump je u veljači riskirao otuđenje baze neintervencionista koju je desetljećima njegovao. Pokušaj izlaska iz ovog nepopularnor rata sada bi mogao rasplamsati drugu stranu svoje baze - takozvanih vanjskopolitičkih jastrebova s kojima se iznenada našao u savezu, piše CNN.

Iako se ne zna previše o memorandomu o razumijevanju s Iranom, jastrebovi smatraju da je Trump u njemu previše toga dao s ciljem da završi rat. Sada se boje kako bi Trump mogao potpisati nuklearni sporazum poput onog koji je Obamina administracija potpisala 2015. godine, a koji su Trump i jastrebovi ismijavali tvrdeći da je peslab.

Slične reakcije bile su nakon što je Trump početkom travnja najavio 'brzopleto sastavljen prekid vatre', a zatim i kada su se obrisi potencijalnog sporazuma počeli oblikovati krajem svibnja. Ali kritike se pojačavaju sada kada se čini da se početni sporazum učvršćuje.

Senator Lindsey Graham iz Južne Karolineu u objavi na X-u pohvalio je napore za postizanje početnog dogovora, rekao je da je 'donekle zabrinut' što se iranska verzija detalja ne podudara s verzijom Trumpove administracije. Također je naglasio da Kongres mora glasati o takvom sporazumu. I možda najupečatljivije, nazvao je 'imperativom da arhitekt dogovora, potpredsjednik Vance i njegovi pregovarački partneri, budu dio procesa predstavljanja konačnog dogovora Kongresu'. Vance, primjetno, ima mnogo blažu vanjsku politiku od Grahama. A Trumpovi saveznici kojima se ne sviđa ono što radi često će kriviti one oko Trumpa, a ne predsjednika osobno.

Voditelj Fox Newsa Mark Levin također je bio utjecajan podupiratelj rata. U nedjelju se činilo da je prigovorio nakon što je Trump osudio Izrael zbog ciljanja Hezbollaha u Libanonu usred mirovnih pregovora. Od tada se više puta naglas pitao zašto Trumpova administracija ne želi objaviti tekst. 'Danima pitam, zašto mi, narod, ne možemo vidjeti taj prokleti Memorandum o razumijevanju?', rekao je u nedjelju, dodajući: 'Iskreno, nikad nisam vidio ništa slično. Ako je to sjajan ishod za mir, onda ga objavite'. Levin je ponovio istu tvrdnju u ponedjeljak, prije nego što se sukobio s Trumpovim političkim savjetnikom koji ga je optužio za podrivanje predsjednika.

Urednici konzervativnog National Reviewa također su bili znatiželjni zašto detalji nisu objavljeni. Nazvali su 'obezhrabrujućim' to što je Trump naznačio da će Iranu i dalje biti dopušteno obogaćivanje urana za nevojne svrhe. I kritizirali su rane pokazatelje da sporazum neće obuzdati iranski program balističkih raketa. 'Sve u svemu, postoji mogućnost da Trump vrati SAD Obamin propali iranski sporazum koji je Trump s pravom razbio u svom prvom mandatu', napisali su urednici dodajući: 'što bi imalo sve predispozicije za poniženje nakon svih predsjednikovih oštrih riječi'.

Još jedan nedavni kritičar mirovnih pregovora, bivši Trumpov državni tajnik Mike Pompeo, bio je u ponedjeljak suzdržaniji, ali očito oprezan. 'Molim se da bilo koji dogovor očuva te žrtve i osigura interese američkog naroda', rekao je na X-u. Drugi su, u međuvremenu, djelovali prilično zabrinuto zbog nekih novih detalja koji se pojavljuju.

Nakon što je Vance sugerirao da su iranski čelnici izrazili žaljenje zbog svojih 47 godina neprijateljstva prema Sjedinjenim Državama, konzervativni komentator Erick Erickson napisao je: 'Trump se predao Iranu. Oni koji ubijaju Amerikance vole ovaj sporazum'. Slično tome, Marc Thiessen, bivši pomoćnik Georgea W. Busha, na kojeg se Trump oslanjao za savjet, upozorio je u ponedjeljak na Fox Newsu da Trumpov novi okvir jako sliči Obaminom.

- Nestrpljiv sam vidjeti kakvi su detalji sporazuma i što će se pregovarati, ali zabrinut sam - rekao je Thiessen. A nakon što je Vance u ponedjeljak ujutro, čini se, potvrdio da bi Iran mogao imati pristup fondu za obnovu od 300 milijardi dolara, iako onom koji nije financiran američkim novcem, Thiessen je takav iznos nazvao 'katastrofom'. Usporedio ga je s ponudom „Marshallovog plana za obnovu Njemačke dok su nacisti još uvijek na vlasti“.