Institut: Kremlj je prvi puta priznao poraz. Britanci: Rusi su vrlo vjerojatno počeli koristiti iranske dronove

Najmanje 150.000 Ukrajinaca oslobođeno je u više od 300 gradova u Ukrajini nakon što su posljednjih tjedana ukrajinske trupe pojačale pritisak na ruske snage koje se povlače, pritiskujući se dublje u okupirani teritorij i šaljući još trupa Kremlja u bijeg uoči protuofenzive.

8:50 - Poznati think-tank Institut za proučavanje rata objavio je da je Kremlj po prvi puta od početka rata priznao poraz.

- Dužnosnici Kremlja i propagandisti državnih medija opširno raspravljaju o razlozima ruskog poraza u oblasti Harkova, što je značajna promjena u odnosu na ranije kad su izvještavali o preuveličanim ili izmišljenim ruskim uspjesima s ograničenim detaljima. Kremlj nikada nije priznao da je Rusija poražena oko Kijeva ili, kasnije, kod Zmijskog otoka, definirajući povlačenje iz Kijeva kao odluku da se prioritet stavi na "oslobađanje" Donbasa, a povlačenje sa Zmijskog otoka kao "gestu dobre volje" - navode iz Instituta i objašnjavaju da Kremlj radi na tome da Putina oslobodi bilo kakve odgovornosti za taj poraz.

Plan je, kako navode, da odgovornost svale na "neinformirane" vojne savjetnike u Putinovom krugu.

NEW: The #Kremlin acknowledged its defeat in #Kharkiv Oblast, the first time #Moscow has openly recognized a defeat since the start of the February 2022 invasion of #Ukraine.



— ISW (@TheStudyofWar) September 14, 2022

8:40 - Britansko Ministarstvo obrane objavilo je najnovije obavještajne podatke s terena.

- Rusija je vrlo vjerojatno prvi put koristila iranske letjelice bez posade (UAV) u Ukrajini. Ukrajinski dužnosnici izvijestili su da su njihove snage oborile bespilotnu letjelicu Shahed-136 u blizini Kupjanska, u području gdje je u tijeku uspješne ofenzive Ukrajine. Shahed-136 je bespilotna letjelica za jednosmjerni napad s tvrdim dometom od 2500 kilometara. Slični sustavi proizvedeni u Iranu vjerojatno su korišteni u napadima na Bliskom istoku, uključujući protiv naftnog tankera MT Mercer Street u srpnju 2021 - navode.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/peo4DTIuvL



— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 14, 2022

8:30 - Ukrajinske oružane snage objavile su najnovije ruske gubitke. Napominjemo, u ovom trenutku ne postoji neovisna potvrda ovih brojki. Tvrde da je ubijeno oko 53 650 ruskih vojnika, oboreno 246 aviona i 215 helikoptera te je potopljeno 15 ruskih vojnih brodova, prenosi portal The Kyiv Independent.

These are the indicative estimates of Russia's combat losses as of Sept. 14, according to the Armed Forces of Ukraine.

7:40 - Ukrajina je postavila cilj osloboditi sve teritorije koje su okupirale ruske snage nakon što ih je potisnula u brzoj protuofenzivi na sjeveroistoku, rekla je u utorak ukrajinska dužnosnica, a Washington je ocijenio da Ukrajina sada ima zamah u ratu s Rusijom.

U večernjem obraćanju, predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je do sada oslobođeno oko 8000 četvornih kilometara, sve u sjeveroistočnoj regiji Harkiva.

"Stabilizacijske mjere" dovršene su na otprilike polovici tog teritorija, rekao je Zelenskij, "i na oslobođenom području otprilike iste veličine, stabilizacijske mjere još uvijek su u tijeku."

Otkako je Rusija u subotu napustila svoju glavnu utvrdu na sjeveroistoku Ukrajine što je njezin najteži poraz od prvih dana rata, ukrajinske snage ponovno su zauzele desetke gradova u zapanjujućoj promjeni zamaha na bojnom polju. Ruske snage još uvijek kontroliraju oko petinu Ukrajine na jugu i istoku, ali Kijev je sada u ofenzivi na oba područja.

Američka vlada sugerirala je u utorak da bi moglo doći do nove dinamike u ratu u Ukrajini nakon nedavnog niza dramatičnih ukrajinskih vojnih uspjeha protiv okupacijskih ruskih snaga u regiji Harkiv.

"Mislim da je ono što vidite svakako pomak, zamah ukrajinskih oružanih snaga, posebno na sjeveru", rekao je direktor komunikacija Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby u utorak u Washingtonu.

Kirby je dodao da će prepustiti ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da utvrdi je li doista došlo do prekretnice u sukobu ili nije. Dok je Kirby pazio da izbjegne dojam da govori u ime strane vojske, rekao je da smo svjedoci "svakako na sjeveru da se Rusi evakuiraju, povlače, povlače sa svojih obrambenih položaja".

Ruske snage u povlačenju su ostavile svoje zalihe, rekao je.

"Oni to nazivaju repozicioniranjem, ali sigurno je da su se povukli pred ukrajinskim oružanim snagama koje su očito u napadu", dodao je Kirby, uz upozorenje da Rusija još uvijek ima značajne vojne kapacitete.

Američki predsjednik Joe Biden također je priznao da je teško reći kolika su prekretnica u ratu nedavna ukrajinska napredovanja, naglašavajući da je pred Ukrajinom još dug put. Govoreći na središnjem trgu u Balakliji, ključnom vojnom opskrbnom središtu koje su ukrajinske snage zauzele krajem prošlog tjedna, zamjenica ukrajinskog ministra obrane Hana Maljar rekla je da je 150.000 ljudi oslobođeno od ruske vlasti u tom području.

Ukrajinske zastave su bile podignute, a velika se gomila okupila kako bi primila pakete humanitarne pomoći.

"Cilj je osloboditi harkivsku regiju i šire - sve teritorije koje je okupirala Ruska Federacija", rekla je Maljar na putu za Balakliju, koja se nalazi 74 km jugoistočno od Harkiva.

Uz ruske snage pod ukrajinskim pritiskom, njemački kancelar Olaf Scholz razgovarao je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Scholz je u telefonskom razgovoru pozvao Putina da što prije pronađe diplomatsko rješenje temeljeno na prekidu vatre, potpunom povlačenju ruskih snaga i poštivanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine, rekao je glasnogovornik njemačke vlade.

Ukrajinsko napredovanje moglo bi se uskoro proširiti na pokrajine Luhansk i Doneck, gdje je Rusija mjesecima koncentrirala svoje snage kako bi proširila teritorij koji drže separatisti od 2014. godine. Ukrajinski guverner Luhanska, Serhij Gaidai, rekao je da su ukrajinske snage već ponovno zauzele grad Liman u Donecku. Identificirao je istočniji grad Svatove u Luhansku kao vjerojatnu sljedeću bojišnicu.

7:15 - Ivan Fedorov Gradonačelnik okupiranog Melitopolja u regiji Zaporižje, Ivan Fedorov, kazao je da su konvoji ruske vojne opreme iz Melitopolja upućeni daleko na jug, prema Krimu. NJegove riječi prenosi Kyiv Independent, a on kaže da je vojna oprema viđena u selu Čonhar u Hersonskoj regiji, na granici s Krimom.

Vijest nije neovisno potvrđena. Melitopolj je iznimno važna strateška točka pa bi njegovo oslobođenje bilo ogroman poraz za Rusiju.

7:00 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako je dosad oslobođeno 8.000 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija.

- Stabilizacijske mjere dovršene su na otprilike polovici tog teritorija, a na oslobođenom području otprilike iste veličine, stabilizacijske mjere još uvijek traju - rekao je Zelenski. Dodao je i kako je postignut napredak u jačanju međunarodno potpore budućoj sigurnosti Ukrajine.

