Američki državni tajnik: Ukrajinci su postigli veliki napredak, prerano je za reći kamo to vodi

Rusija je u većoj mjeri predala osvojeni teritorij blizu Harkiva, procijenio je SAD, a veliki broj ruskih vojnika napustio je Ukrajinu, prešavši preko granice natrag u Rusiju.

Tijek događaja

8:35 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je najnovije podatke stanja na terenu. Smatraju kako će Rusiji biti potrebne godine da obnovi jednu od svojih najprestižnijih tenkovskih jedinica nakon povlačenja iz oblasti Harkov

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 September 2022

8:27 - Institut za proučavanje rata objavio je najnoviju kartu stanja na terenu. Navode kako ukrajinske snage nastavljaju zauzimate značajne dijelove teritorija u oblasti Hersona te na taj način degradiraju moral i vojne sposobnosti ruskih snaga u području.

NEW: #Ukrainian forces are continuing to make impactful gains in #Kherson Oblast and are steadily degrading the morale and combat capabilities of #Russian forces in this area.



The latest with @criticalthreats: