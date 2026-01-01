VIDEO Širi se snimka koja prikazuje početak požara u švicarskom skijalištu: Čuju se glasni krikovi, ljudi se jedva izvlače

Nakon što se u švicarskom skijalištu u baru Constellation dogodio strašan požar koji je odnio 40 života, a ozlijedio više od sto ljudi, na društvenim mrežama pojavila se snimka koja navodno prikazuje početak tragedije.

🔴🇨🇭 FLASH INFO - Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/f6IL9NYuyK — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Očevid još uvijek traje, a cijelo područje je zatvoreno. Helikopteri su dugo prevozili ozlijeđene, a bolnice su poslale apel građanima da se ne upuštaju u rizične situacije, kako bi se u potpunosti mogli skoncentrirati na žrtve požara. Identifikacija poginulih, prema riječima vlasti, bit će izazovna, budući da se radi o teškim opeklinama. Prema posljednjim informacijama, požar je izazvala pirotehnika kada su konobari, prema riječima svjedoka za BFMTV, postavili rođendanske svijeće na boce od šampanjca i tako hodali po lokalu. Vlasti kantona Valais izvijestile su da je došlo do tzv. flashovera - što znači da u jednom trenu lokalizirani plamen naglo prerastao u veliku vatru koja je zahvatila sve zapaljivo.