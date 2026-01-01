Naši Portali
UZNEMIRUJUĆI PRIZORI

VIDEO Širi se snimka koja prikazuje početak požara u švicarskom skijalištu: Čuju se glasni krikovi, ljudi se jedva izvlače

Foto: Screenshot/X
1/11
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
01.01.2026.
u 16:34

Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja navodno prikazuje početak tragedije

Nakon što se u švicarskom skijalištu u baru Constellation dogodio strašan požar koji je odnio 40 života, a ozlijedio više od sto ljudi, na društvenim mrežama pojavila se snimka koja navodno prikazuje početak tragedije.

Očevid još uvijek traje, a cijelo područje je zatvoreno. Helikopteri su dugo prevozili ozlijeđene, a bolnice su poslale apel građanima da se ne upuštaju u rizične situacije, kako bi se u potpunosti mogli skoncentrirati na žrtve požara. Identifikacija poginulih, prema riječima vlasti, bit će izazovna, budući da se radi o teškim opeklinama. Prema posljednjim informacijama, požar je izazvala pirotehnika kada su konobari, prema riječima svjedoka za BFMTV, postavili rođendanske svijeće na boce od šampanjca i tako hodali po lokalu. Vlasti kantona Valais izvijestile su da je došlo do tzv. flashovera - što znači da u jednom trenu lokalizirani plamen naglo prerastao u veliku vatru koja je zahvatila sve zapaljivo.
Proglašeno izvanredno stanje: Nekoliko desetaka poginulih i stotinjak ranjenih u poznatom skijalištu

skijalište Švicarska Crans Montana požar

