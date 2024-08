Ukrajinci su razorili dva ključna mosta u ruskoj regiji Kursk. Može li to značiti da planiraju ostati ondje?

Ukrajina je uništila ključni most u ruskoj regiji Kursk i pogodila još jedan obližnji most, manje od dva tjedna nakon svog iznenadnog upada preko granice, čime je omela ruske opskrbne rute i možda dala naslutiti da njezine snage planiraju ostati na tom području. Prokremaljski vojni blogeri u Rusiji priznali su da će uništenje prvog mosta, koji je prelazio rijeku Sejm kod grada Gluškova, otežati dostavu opskrbe ruskim snagama koje pokušavaju odbiti ukrajinsku ofenzivu. Iako Moskva još uvijek može koristiti pontonske mostove i manje prijelaze u tom području, situacija je znatno otežana.

Ukrajinski zapovjednik zračnih snaga, general bojnik Mikola Oleščuk, u petak je objavio snimku ukrajinskog zračnog napada koji je doslovno prepolovio most. Manje od dva dana kasnije ukrajinske snage pogodile su drugi most u Rusiji, potvrdili su Oleščuk i ruski regionalni guverner Aleksej Smirnov.

Do nedjelje ujutro nije bilo službenih izvještaja o točnoj lokaciji napada na drugi most. Ruski Telegram kanali izvijestili su da je pogođen drugi most preko rijeke Sejm, u selu Zvanoje petnaest kilometara sjeverno od ukrajinske granice. Prema ruskom portalu Mash, nakon napada u tom području ostao je samo jedan neoštećen most. Associated Press nije mogao odmah potvrditi ove tvrdnje, ali ako se pokažu točnima, ukrajinski udari dodatno će zakomplicirati pokušaje Moskve da opskrbi svoje snage u Kursku i evakuira civile.

Gluškovo se nalazi oko 12 kilometara sjeverno od ukrajinske granice i približno 16 kilometara sjeverozapadno od glavne borbene zone u Kurskoj oblasti. Zvanoje je smješteno dodatnih osam kilometara sjeveroistočno. Kijev je zasad suzdržan u pogledu planiranog opsega i ciljeva ovog iznenadnog upada u Rusiju, najvećeg napada na zemlju od Drugog svjetskog rata, koji je iznenadio Kremlj i doveo do toga da su brojna sela i stotine zarobljenika pali u ukrajinske ruke.

Ukrajinske snage su u više smjerova duboko prodrle u regiju Kursk, nailazeći na slab otpor, što je izazvalo kaos i paniku. Ukrajinski zapovjednik, general Oleksandr Sirski, prošlog je tjedna izjavio da su njegove snage napredovale na više od 1000 kvadratnih kilometara regije Kursk, iako nije bilo moguće neovisno provjeriti koliko tog teritorija stvarno kontroliraju.

Međutim, napadi na mostove, očito usmjereni na ometanje ruskog protunapada u Kursku, mogli bi značiti da Kijev planira zadržati uporište u toj regiji - ili barem poslati Moskvi poruku da to planira. Analitičari upozoravaju da bi Ukrajina, iako bi mogla pokušati konsolidirati svoje dobitke unutar Rusije, time preuzela veliki rizik zbog ograničenih resursa, jer bi opskrbne linije koje se protežu duboko u Kursk bile ranjive na ruske napade.

Ova ofenziva već je podigla moral Ukrajinaca, oslabljen neuspjelom protunapadom prošlog ljeta i višemjesečnim ruskim napredovanjem u istočnom Donbasu, te je pokazala sposobnost Ukrajine da preuzme inicijativu. Ova akcija podsjeća na munjevitu ukrajinsku operaciju iz rujna 2022., koju je vodio Sirski, kada su ukrajinske snage iskoristile nedostatak ruskog ljudstva i obrambenih utvrda kako bi ponovno preuzele kontrolu nad sjeveroistočnom regijom Harkiv, piše AP.

