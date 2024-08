VIDEO Novi uspjeh Kijeva: Ukrajinci raznijeli još jedan važan most u Rusiji

Ukrajinske snage pogodile su još jedan most u ruskoj regiji Kursk, koja graniči s Ukrajinom, u pokušaju da ometu borbene operacije Moskve u regiji, priopćile su ukrajinske zračne snage u nedjelju. "Još jedan most manje. Zračne snage nastavljaju lišavati neprijatelja njegovih logističkih mogućnosti preciznim zračnim napadima", rekao je zapovjednik zračnih snaga Mikola Oleščuk objavljujući video napada na Telegramu.

Čini se da je udar pogodio most preko rijeke Sejm, u blizini sela Zvanoje, oko petnaest kilometara sjeverno od ukrajinske granice. Oleščuk nije naveo kad je most uništen. Ruski blogeri podijelili su fotografije od subote na kojima se vidi nešto što izgleda kao oštećeni most. Ukrajina je u petak navečer objavila da je srušila prvi most u blizini grada Glučovskij, također na rijeci Sejm.

Commander of Ukrainian Air Force Mykola Oleshchuk shared footage of the destruction of another bridge over river Seim in the Kursk region. This has a significant impact on enemy logistics in the bridgehead. pic.twitter.com/LPJjUfgEuN