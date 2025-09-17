Naši Portali
GERAN-3

Ukrajinci pregledali novu rusku bespilotnu letjelicu: Ima turbomlazni pogon i puna je dijelova sa zapada

Autor
Danijel Prerad
17.09.2025.
u 17:47

Razvoj mlaznog Gerana-3 naglašava rastuća ruska ulaganja u sposobnosti jednosmjernih napadačkih dronova. Moskva je povećala proizvodnju svojih dronova tipa Shahed i proizvodi tisuće ovog oružja - po uzoru na iranske verzije - svaki mjesec.

Ukrajinska vojska je u utorak izjavila da su nove ruske jurišne bespilotne letjelice na mlazni pogon, Geran-3, pune stranih dijelova i izgrađene s tehnologijom otpornom na ometanje kako bi se zaštitile od elektroničkog ratovanja. Ukrajinska vojna obavještajna agencija, poznata kao HUR, objavila je nove detalje o Geranu-3, ruskom dronu napravljenom po uzoru na iranski Shahed-238 , uključujući i ono što se nalazi unutar smrtonosnog oružja.

Geran-3 se prvi put pojavio u Ukrajini ranije ove godine, a dron je od tada postao čest element ruskih napada. Riječ je o bržoj i naprednijoj verziji Gerana-2 , ruske domaće verzije iranskog Shahed-136. Za razliku od Gerana-2, koji je pokretan propelerom, Geran-3 ima turbomlazni motor koji dronu omogućuje kretanje brzinama do 370 kilometara na sat s dometom od 1000 kilometara. letjelica je naunjena eksplozivom i detonira pri udaru.

Avatar Igre gladi
Igre gladi
17:59 17.09.2025.

Rusija puna zapadnih dijelova, a zapad pun ruske nafte i plina. Što tu nekome nije jasno?

Avatar Striborski
Striborski
18:29 17.09.2025.

Kaj god. Veš mašina iliti perilica rublja obična.

LO
lotos1946
18:14 17.09.2025.

Iz pouzdanih se izvora saznaje da Trump namjerava uvesti 100 %-tnu carinu na uvoz uranija iz Rusije.

