Ukrajinci pregledali novu rusku bespilotnu letjelicu: Ima turbomlazni pogon i puna je dijelova sa zapada

Ukrajinska vojska je u utorak izjavila da su nove ruske jurišne bespilotne letjelice na mlazni pogon, Geran-3, pune stranih dijelova i izgrađene s tehnologijom otpornom na ometanje kako bi se zaštitile od elektroničkog ratovanja. Ukrajinska vojna obavještajna agencija, poznata kao HUR, objavila je nove detalje o Geranu-3, ruskom dronu napravljenom po uzoru na iranski Shahed-238 , uključujući i ono što se nalazi unutar smrtonosnog oružja.



Geran-3 se prvi put pojavio u Ukrajini ranije ove godine, a dron je od tada postao čest element ruskih napada. Riječ je o bržoj i naprednijoj verziji Gerana-2 , ruske domaće verzije iranskog Shahed-136. Za razliku od Gerana-2, koji je pokretan propelerom, Geran-3 ima turbomlazni motor koji dronu omogućuje kretanje brzinama do 370 kilometara na sat s dometom od 1000 kilometara. letjelica je naunjena eksplozivom i detonira pri udaru.